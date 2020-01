Calcio Promozione: Sant'Ermete sconfitto 2-1 dal Gambettola, pari casalingo Torconca

Sport

Rimini

| 17:58 - 26 Gennaio 2020

Sant'Ermete sconfitto 2-1 al 90' dal Gambettola, decide Ambrosini.

Sant'Ermete - Gambettola 1-2





S.ERMETE: Rossi, De Paoli (46'st Galassi), Genghini, Contadini (39'st Qatja), Tosi Brandi, Fini, Contarini, Marcaccio (10'st Bua), Molari, Vukaj, Mancini.

In panchina: Vandi, Bonifazi, Amadei, Della Croce, Ciccarelli.

All. Pazzini.

GAMBETTOLA: Dall'Ara, Zamagna, Rigoni, Bacchini, Merloni, Corbara, Berardi, Tramonti (25'st Guiducci), Mordenti (25'st Perazzini), Brigliadori, Ambrosini.

In panchina: Figliuzzi, Alessandri, Limouni, Lanzafame, Molari, Pacaj, Gessi.

All. Angeli.



ARBITRO: Gherardini di Faenza (Assistenti: Ajdinovski e Spani di Ravenna).

RETI: 45'pt Bacchini, 15'st rig. Vukaj, 45'st Ambrosini.

NOTE: espulso Corbara.

CRONACA: partita non particolarmente spettacolre e dal gioco spezzettato. Passa in vantaggio il Gambettola a tre minuti dalla fine del primo tempo grazie ad una punizione dal limite di Bacchini, tirata rasoterra sul palo del portiere, beffato anche da una deviazione. Nel secondo tempo il Sant'Ermete è più arrembante e pareggia i conti su rigore trasformato da Vukaj e concesso per fallo di Corbara, che verrà anche su espulso, su Mancini. L'uomo in più porta ad un predominio locale, ma piuttosto sterile, col Gambettola pronto a colpire in contropiede: arriva così al 90' la rete decisiva di Ambrosini.



Torconca - Sparta Castel Bolognese 1-1



TORCONCA: Hysa, Averhoff (20'pt Franciosi), Di Addario, Harrach, Musabelliu, Tombari; Ortolani (21'st Renzoni), Mani (28'st Fontana); Pasolini, Casoli, Zavatta (5'st Brighi)

In panchina: Galeazzi, Guenci, Crescentini, Angeletti, Doumì.

All. Vergoni.

SPARTA CASTEL BOLOGNESE: Bentivoglio, Scaglione, Nonni, Pierozzi, Bonetti, Mordini, Mencucci (34'st Dall'Oppio A.), Bentini; Conti (34'st Placci), Mainetti, Costa (21'st Allmeta).

In panchina: Landi, Sinani, Piticchi, Dardi, Trantino, Dall'Oppio G.

All. Mosconi.



ARBITRO: Ficocelli di Bologna (Assistenti: Gallo di Imola e Morabito di Cesena).

RETI: 10'st Mainetti, 29'st Pasolini.

NOTE: espulso Bentini, ammoniti Mainetti, Scaglione.

CRONACA: il Torconca viene fermato sul pari per 1-1 dallo Sparta Castel Bolognese. I locali contestano il gol di Mainetti al 55', arrivato dopo un contatto con il portiere Hysa in uscita. Al 59' Bentini respinge di mano sulla linea: calcio di rigore ed espulsione per il n.8 ospite, dal dischetto Casoli si fa ipnotizzare da Bentivoglio che respinge. Il pari arriva al 74' con una splendida azione personale di Pasolini.





Pietracuta - Bellaria Igea Marina 2-1



PIETRACUTA: Leardini, Cesarini (75’ Tadzhybayev), Mularoni, Tosi, Lessi, Tomassini A., Golinucci (70’ Fabbri Fe.), Fabbri Fr., Fratti, Tomassini F.R. (60’ Bruma), Evaristi (78’ Fabbri D.).

In panchina: Balducci, Stavola, Contadini, Alessandrini, Satalino.

Allenatore: Fregnani.

BELLARIA IGEA MARINA: Mignani, Galassi, Paganelli, Valentini, Alvisi, Pruccoli, Bellavista, Facondini, Righini (70’ Loi), Zanni (87’ Marchini), Chiussi.

In panchina: Sapucci, Foschi, Fusi F., Aruci, Pasolini, Tebaldi, Vivo.

All. Fusi.

ARBITRO: Torricella di Ravenna (Assistenti: Coppola di Ravenna e Bondi di Cesena).

RETI: 10' rig.Fratti, 47' aut.Cesarini, 94' Bruma.

NOTE: ammoniti Mularoni, Fabbri Fr., Evaristi, Bruma, Paganelli, Alvisi e due componenti della panchina del Bellaria.

Vis Misano - Faenza 1-0



VIS MISANO: Sacchi, Borghini, Tonini (28'st Politi), Mercuri, Lepri, Antonietti, Muccioli (35'st Torreggiani), Laro (20'st Mussoni), Benedetti (20'st Stella), Serafini, Urbinati (44'st Sbardella).

In panchina: D'Orsi, Reynoso, Russo, Pari.

All. Bucci.

FAENZA: Ravagli, Lanzoni, Venturelli (26'st Albonetti), Gabrielli, Conti, Ferraresi, Montemaggi (30'st Bertoni), Missiroli, Pioppo, Lanzoni (26'st Lanzoni), Chiarini (22'st Cisterni).

In panchina: Tassinari, Manaresi, Karaj, Errani.

All. Moregola.



ARBITRO: Gjinaj di Cesena (Assistenti: Scrima e Vigliotta di Bologna).

RETI: 11'pt Benedetti.

NOTE: ammoniti Laro, Antonietti, Mercuri, Cisterni, Bertoni, Stella.

Novafeltria - Bagnacavallo 3-1



NOVAFELTRIA: Romani, Ceccaroni (45'st Giovagnoli), Mahmutaj, Rinaldi, Bravaccini, Taioli; Mezgour, Piva; Luzzi (36'st Balducci), Barducci (41'st Crociani), Sartini (21'st Lunadei).

In panchina: Cappella, Gori M., Giovagnoli, Hysa, Valenti, Bindi.

All. Fabiani.

BAGNACAVALLO: Marendon, Rubbi (36'st Vecchiolla), Signani, Maccolini, Calderoni, Francesconi; Ndiaye, Domi (11'st Marilungo); Greco (32'st Banaguro), Capirossi, Mazzanti (11'st Ricci).

In panchina: Galegati, Bandini, Mirandola, Dirani, Ronbinelli.

All. Mazzotti.



ARBITRO: Milandri di Cesena (Assistenti: Bombonato di Bologna e Giacomoni di Cesena).

RETI: 33'pt Mezgour, 20'st Ndiaye, 27'st Mezgour, 35'st Piva.

NOTE: ammoniti Calderoni, Signani, Mahmutaj, Romani, Barducci. Angoli 3-8. Recupero: 2'+ 5'.

