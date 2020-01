Calcio D: Savignanese, polveri bagnate con il Franciacorta (0-0)

Sport

Savignano sul rubicone

| 17:13 - 26 Gennaio 2020

Peluso è entrato nella ripresa e ha reclamato un rigore (foto Roberto Magnani).

Savignanese - Sporting Franciacorta 0-0

: Pazzini, Guidi (46' Manuzzi R.), Cola, Gabrielli, Longobardi, Jassey, Lombardi (46' Bernardi), Giacobbi, Manuzzi F. (46' Peluso), Spighi, Turci.In panchina: Ambrosini, Brighi, Cristiani, Pierfederici, Rossi, Battistini. All. Farneti.Festa, Pandiani, Lamberti, Giorgino, Fiorentino, Gregorio, Bitihene, Andreoli, Bertazzoli (25' Guerini), Boschetti, Zambelli.A disp: Viotti, Firetto, Zugno, Scaratti, Ndaye, Marella, Cavalieri.All. Zattarin.Pezzopane dell'Aquila (Assistenti: Bosco di Lanciano e Gentile di Isernia).: ammoniti Lamberti, Guidi, Guerini, Jassey.Finisce in parità a reti inviolate la sfida del Capanni tra Savignanese e Sporting Franciacorta. Buon primo tempo dei gialloblu allenati da Farneti, pericolosi in più di un'occasione con Longobardi, Spighi, Giacobbi e il vivacissimo Jassey. I lombardi ci provano con Boschetti, fermato dal sicuro Pazzini. Nella ripresa forcing iniziale della Savignanese, che reclama un rigore non fischiato a Peluso. Lo stesso Peluso serve due assist all'altro neoentrato Bernardi, che prima calcia di poco al lato, mentre nella seconda occasione viene fermato da un difensore. Il Franciacorta risponde in contropiede, con pazzini che sventa la minaccia. Nel finale ancora Savignanese, ma la difesa ospite fa buona guardia su Jassey.