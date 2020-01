Calcio Eccellenza: Tropical Coriano rimontato di due reti dal Castenaso (2-2)

Sport

26 Gennaio 2020

Pari casalingo beffa per il Tropical Coriano.

Tropical Coriano - Castenaso 2-2

Lombardi, Perazzini (69' Scognamiglio), Alberighi, Guarino (56' Chiussi), Olivieri, Barretta; Marconi, Stanco; Collini, Santoni (60' Farneti), Ballarini.In panchina: De Marzo, Vitaioli F., Ermeti, Conti, Ghamdaoui, Montebelli.All. Zagnoli.Brovarskiy, Di Cecco, Di Giulio (86' Coppini), Barone, Greco, Marzillo (83' Gherardi); Contri, Sassu (54' Spigariol); Mekhchane (69' Monducci), Di Candilo (75' Veronese), D'Alessandro.In panchina: Mantova, Zaganelli, Maddaloni, D'Errico.All. Malaguti.Romei di Isernia (Assistenti: Macari e Bissoni di Cesena).43' Collini, 46' Perazzini, 58' Barone, 66' D'Alessandro.: ammoniti Barretta, Ballarini, Stanco, Farneti; Greco, Spigariol, D'Alessandro.. Il Tropical Coriano si fa rimontare due reti in casa, contro il Castenaso finisce 2-2. Al 15' bomber Collini riceve da Ballarini e prova il pallonetto, con Brovarskiy fuori dai pali, ma la mira è imprecisa. Rispondono gli ospiti al 29' con un tiro alto di Di Candilo. Tre minuti dopo Collini apre a sinistra per Ballarini, che da buona posizione non inquadra la porta, con un diagonale mancino che termina a lato. Al 43' riminesi in vantaggio con un destro di Collini che sfrutta una palla vagante in area avversaria. La ripresa inizia con il gol del raddoppio del Tropical Coriano: Alberighi trova un corridoio sulla destra e crossa al centro per il tocco vincente di Perazzini. Ci pensa Barone a riaprire la gara al 58', con uno splendido tiro da fuori area che toglie le ragnatele dall'incrocio dei pali, sugli sviluppi di un calcio di punizione. La rimonta è completata al 66' da D'Alessandro, che in tuffo di testa supera Lombardi sfruttando un cross di Di Candilo. Al 75' il Tropical Coriano spreca la palla del tris, con Farneti che calcia alto su invito di Collini.