Basket in carrozzina B, NTS lotta con orgoglio ontro la corazzata Amca Varese: 78-34

Sport

Rimini

| 15:43 - 26 Gennaio 2020

Una fase della partita.







Varese non si aspettava certamente una NTS Riviera Basket Rimini così determinata a vendere cara la pelle. Non si fa tanta strada giusto per partecipare, si va per vincere anche se è difficile pensare che il risultato possa essere diverso da quello apparentemente già scritto, ma ogni partita ha una storia a sé e NTS Riviera Basket Rimini ha provato a riscriverne il finale: 78-34 il finale

Amca Varese, superiori sotto ogni profilo, si è accorta subito che quella di ieri era un'altra partita; scesa in campo senza l’abituale atteggiamento schiacciasassi si è innervosita commettendo molti errori al tiro e con la difesa meno attenta così NTS ha chiuso il primo tempo con lo stesso bottino che a Rimini ottennne solo nel finale.

NTS ha giocato “con la bava alla bocca, con tanta grinta e sfrontatezza da metterli più volte in difficoltà, a metà gara il divario 39-22 era importante ma quella di potersela giocare era molto più di una sensazione”, ha dichiarato Mirco Acquarelli a fine partita.

Sensazione purtroppo di breve durata, AMCA HS Varese ha tanto, anche troppo, da spendere, ritrova la via del canestro trascinata da Silva e Cardoso (39 punti in due) mentre NTS Riviera Basket Rimini spende tutte le sue risorse per tentare di arginarli, la fatica è tanta ed arrivare al tiro diventa complicato contro quella varesina che ormai è diventata una difesa più che mai efficace.

Varese concede solo 4 punti nel terzo quarto ed 8 nell’ultimo. L'incontro termina per 78-34 a favore dei padroni di casa.

NTS torna a casa consapevole di aver fatto a pieno la sua parte. Prossimo impegno sabato prossimo alle ore 15:00 al Pala Savena contro I Bradipi Circolo Dozza.



Il tabellino

AMCA HS Varese - NTS Riviera Basket Rimini 78-34

AMCA HS Varese: Mannello R 10, Legesse 2, Sala, Cardoso 15, Fiorentini, 2, Roncari 8, Baskett 10, Silva 24, Nava 7 All: Bottini.

NTS Riviera Basket Rimini: Loperfido 20; Bonato 2; Acquarelli 2; Ubaldi; Martinini 2; Adil 2; Rodriguez¸ Gardini 6. All. Loperfido

Parziali: 17-6, 39-22 (22-16), 58-26 (19-4), 78-34 (20-8)