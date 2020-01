Volley C femminile, la Banca di San Marino passa a Ravenna- 0-3

Sport

Repubblica San Marino

| 14:15 - 26 Gennaio 2020

La Banca di San Marino c orsara a Ravenna.

Era una partita da vincere per chiudere bene un ottimo girone d’andata e la Banca di San Marino non si è fatta sfuggire l’occasione andando a sconfiggere per 3-0 la Teodora fanalino di coda del girone C. “Abbiamo avuto problemi solo nel primo set quando, come al solito, siamo partite contratte, poco reattive, sbagliando qualche scelta e prendendo ben sei ace. – Sottolinea Wilson Renzi, allenatore delle titane. – Abbiamo sempre inseguito finché due ace di Zagrodna sul 22 pari non ci hanno permesso di mettere la testa avanti per la prima volta. Negli altri set non abbiamo avuto problemi ma devo dire che le nostre avversarie hanno giocato a un livello un po’ più basso di quanto non avessero fatto nelle partite più recenti. Chiudiamo il girone d’andata con venti punti, un bottino insperato all’inizio del campionato. Ma non si deve mollare: nel girone di ritorno le mie giocatrici sono chiamate a confermare quanto di buono fatto finora”.



Teodora Ravenna – Banca di San Marino 0-3

BANCA DI SAN MARINO. Parenti 12, Magi 11, Fiorucci 8, Sara Pasolini 5, Stimac 5, Muraccini, Piscaglia 4, Mattei 1, Zagrodna 2, Simoncini 1, Ridolfi (L1), Alice Pasolini (L2). N.E.: Tura. All. Wilson Renzi.

Parziali: 25/27 11/25 14/25



CLASSIFICA. Gut Chemical Bellaria 30, Retina Cattolica 29, Massavolley 25, Budrio 22, My Mech Cervia 21, Acsi Ravenna 20, Claus Forlì 20, Banca di San Marino 20, Fse Progetti Savignano 16, Helyos Riccione 12, Flamigni San Martino in Strada 10, Avia Nuova Punta Marina 9, Teodora Ravenna 0.



PROSSIMO TURNO (14^ giornata). Sabato 8 febbraio ore 18.30 a Cervia: My Mech Cervia - Banca di San Marino.