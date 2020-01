Basket B femminile, la Renauto ritorna al successo dopo quattro ko di fila

Sport

Rimini

| 13:10 - 26 Gennaio 2020

Giulia Novelli a canestro.



La Ren-Auto di coach Pier Filippo Rossi ritrova il successo in quel di Senigallia (49-55) e interrompe così la striscia di quattro sconfitte consecutive. Le rosanero vincono una gara più difficile del previsto e incamerano due punti che sono una boccata d'ossigeno in un momento emotivamente difficile.

Il primo quarto ben testimonia il blocco psicologico che condiziona non tanto il gioco, quanto le percentuali offensive: solo 7 punti segnati e Senigallia che prova a scappare doppiando a 14. Dopo 10' da incubo, però, la Ren-Auto reagisce e comincia a far canestro con discreta regolarità. All'intervallo le padrone di casa sono comunque avanti di 5 sul 27-22.

Il "quasi pareggio" arriva nella terza frazione: la difesa tiene, l'attacco resta costante e così all'ultima pausa il divario tra le squadre è di un solo punto, 38-37. Il quarto quarto è tutto rosanero, col sigillo di capitan Novelli che infila la tripla del 49-53 che vale il sospirato successo. Finisce 49-55.

«Stasera contava solo vincere - spiega coach Rossi -, perché in caso di sconfitta ci saremmo trovati in una posizione di classifica complicata. Abbiamo giocato un pessimo primo quarto, poi ci siamo ripresi nel finale: è un momento difficile, alcune ragazze non riescono a ritrovarsi, speriamo che questo successo ci dia un po' di entusiasmo. Abbiamo segnato i liberi e messo qualche tripla importante, ma dobbiamo lavorare ancora molto perché ci manca la fiducia in noi stessi. All'andata dopo la prima vittoria ci sbloccammo, mi auguro possa succedere la stessa cosa».

La Ren-Auto tornerà in campo alla Carim sabato 1 febbraio, alle ore 19.00, per il match con l'Olimpia Pesaro.



Il tabellino

Basket 2000-HAPPY BASKET 49-55

Senigallia: Mingucci, Cadalani 5, Amedei, El Haiti 4, Sordi 26, Baracaglia, Vecchietti, Formica, Lazzari 1, Castagnolo, Bonacci, Angeletti 13. All. Tonucci

HAPPY BASKET: Novelli 12, Re, La Forgia 2, Vespignani 4, Duca E. 2, Pignieri 8, Duca N. 11, Palmisano 1, Renzi 13, Farinello, Borsetti 2, Lazzarini. All. Rossi

Arbitri: Paciaroni e De Carolis.

PARZIALI: 14-7; 13-15; 11-15; 11-18