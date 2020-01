Elezioni regionali, cresce l'affluenza nel riminese: spiccano Santarcangelo e Verucchio

Attualità

Rimini

| 12:56 - 26 Gennaio 2020

I dati sull'affluenza al voto alle 12 del 26 gennaio.

Alle 7 di oggi (domenica 26 gennaio) sono partite le votazioni per il nuovo presidente della giunta regionale Emilia Romagna. Complessivamente in regione si è registrata un'affluenza superiore al 23% (contro il 10,88% della precedente tornata elettorale). In Provincia di Rimini si è rimasti sotto il tetto del 20%: per la precisione 19,86%, ma cinque anni fa a votare era stato solo il 7,78% degli elettori.



In Provincia di Rimini sopra il 20% ci sono Rimini (20,74%) Bellaria Igea Marina (20,95%), Casteldelci (21,39%), Coriano (20,71%), Poggio Torriana (21,42%), San Giovanni in Marignano (20,22%), Santarcangelo di Romagna (22,85%) e Verucchio (22,18%). Ma tutti i comuni hanno almeno superato il 15%: fanalino di coda Pennabilli con il 15,54%. A Saludecio alle precedenti elezioni alle 12 aveva votato solo il 4,98% della popolazione, oggi il 19%.