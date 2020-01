Meteo Rimini: forti venti di libeccio e rialzo termico. Massime fino a 16 gradi a Rimini

Attualità

Rimini

| 12:30 - 26 Gennaio 2020

Foto Stiv Gentili.

Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com

Emissione del 26/01/2020 ore 9.00





Lunedì 27 Gennaio 2020





Martedì 28 Gennaio





Mercoledì 29 Gennaio



Poco nuvoloso in mattinata, da nuvoloso a molto nuvoloso tra pomeriggio e serata.assenti.in diminuzione nei valori minimi, compresi tra +2°C e +5°C, in aumento nei valori massimi, compresi tra +8°C e +10°C.deboli dai quadranti meridionali.quasi calmo.molto alta.Nuvolosità irregolare, più compatta nella prima parte di giornata.assenti.in aumento: minime comprese tra +7°C e +9°C, massime comprese tra +13°C e +16°C.in rinforzo da Sud-Ovest, da moderati a forti nel corso della giornata, raffiche sui 70-80 km/h su fascia collinare, localmente superiori in Appennino.da poco mosso a mosso.alta. Stato del cielo: In prevalenza sereno.assenti.in lieve diminuzione: valori minimi compresi tra +6°C e +8°C, valori massimi compresi tra +11°C e +14°C.moderati dai quadranti occidentali.da mosso a poco mosso.alta.La settimana proseguirà all'insegna di condizioni prevalentemente stabili, seppur con nuvolosità variabile, tendente ad aumentare da Giovedì 30 Gennaio. Temperature in lieve flessione, ma su valori ancora superiori alla media del periodo.