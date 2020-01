Sotto sequestro studio dentistico a Riccione senza autorizzazioni: nei guai odontotecnico

Cronaca

Riccione

26 Gennaio 2020

Studio dentistico.

Esercitava la professione di dentista in uno studio di Riccione, ma era odontotecnico: è finito nei guai un 69enne che, a seguito di una segnalazione, è stato costretto, durante un controllo dei Nas, ad ammettere di non essere un medico, di non avere autorizzazioni e di svolgere la sua professione di assistente per un professionista. Ma una volta contattato, il dentista ha negato di operare in quello studio.

Durante l’ispezione dei carabinieri, coadiuvati da un medico della Ausl, sono stati trovati tutti i “ferri del mestiere”, due sedute attrezzate, farmaci e rifiuti sanitari. Inoltre sono state riscontrate alcune lacune igienico sanitarie sulla sterilizzazione degli attrezzi e carenza di igiene. La struttura è stata quindi sottoposta a sequestro e la magistratura ha aperto un’indagine.