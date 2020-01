Basket B, Albergatore Pro mette nel mirino l'ottava vittoria di fila

Sport

Rimini

| 00:18 - 26 Gennaio 2020

Moffa in azione.

Domenica (palla a due alle ore 18) Albergatore Pro è di scena ad Ancona dove la squadra di bernardi cercherà di allungare la striscia vincente di sette vittorie di fila.

Coach Massimo Bernardi, la partita contro Teramo ha visto Albergatore Pro partire subito forte per poi andare sempre in crescendo. La squadra, però, ha gestito molto bene anche i tentativi degli abruzzesi di rimettersi in partita.



“Domenica scorsa contro Teramo abbiamo giocato una bellissima partita. I ragazzi sono stati bravi a spingere sull’acceleratore dal primo all’ultimo minuto ed a rimanere sul pezzo, interpretando la partita esattamente come l'avevamo preparata: siamo riusciti a far sembrare facile una partita che non lo era perchè Teramo ha ottimi giocatori, e questo è stato possibile grazie al nostro basket di attacco e difesa.”

Il gioco di RBR è sicuramente cinico per l'obiettivo della vittoria, ma regala anche tanti momenti di spettacolo al pubblico.



“Noi giochiamo un basket moderno fatto di tanta energia ed intensità: in difesa facciamo tanto pressing e cerchiamo di anticipare le linee di passaggio, in attacco ci piace correre in contropiede e se applichiamo i nostri schemi di gioco ad alto ritmo viene fuori tanto spettacolo. Quando i giocatori si sentono ben inseriti in un sistema di squadra dove possono venire esaltate le loro qualità individuali si divertono e di conseguenza si divertono anche i tifosi.”



Sulla carta la sfida contro Ancona vede Rimini favorita, ma i marchigiani hanno vinto contro la capolista Fabriano appena due settimane fa.



“Rispetto alla partita dell'andata sono cambiate diverse cose per loro: hanno due giocatori nuovi come l’esperto ex serie A Gueye ed il giovane playmaker Iannetti che è molto bravo, inoltre c'è stato un cambio di allenatore. La vittoria contro Fabriano si colloca in un momento positivo per loro perchè hanno vinto due delle ultime quattro partite; è sicuramente un’ottima formazione che gioca bene. Il nostro obiettivo sarà proseguire nel nostro percorso di miglioramento che finora ci sta dando soddisfazioni, ma non dobbiamo mai illuderci perchè ogni partita è diversa dalle altre ed è un'occasione nuova per crescere. Mi auguro che ci sia il maggior pubblico possibile a sostenerci: la carica che ci danno i nostri tifosi anche in trasferta è qualcosa di incredibile che ci trasmette sempre tanta energia e fiducia".