Basket C Silver, il tornado Titans si abbatte sul Recanati: 104-61

Andrea Raschi a canestro.

Schiacciante vittoria casalinga per i Titans contro il Recanati: 104-61.

PRIMO TEMPO. Il racconto della gara parte da un 2-6 per Recanati (triple di Alessandroni e Larizza) che di fatto sarà anche l’ultimo vantaggio ospite. Di lì in avanti è subito tornado Titans. Comincia Saponi con sei punti (canestro e aggiuntivo, poi tripla), prosegue Raschi con quattro, in mezzo una tripla di Macina, alla fine il canestro di Flan: in totale un 15-0 che scrive a tabellone il 17-6 e che mostra subito tutta la voglia sammarinese di giocare una grande partita. Siamo solo a metà primo quarto e i nostri non hanno nessuna intenzione di mollare. Dall’altra parte, Recanati torna a far canestro con Domesi e a fine periodo siamo 29-18. Il secondo parziale è combattuto e spettacolare. Si vive di botta e risposta, con canestri da una parte e dall’altra e con gli attacchi sugli scudi. La Tiss’ You Care ha un Franco Flan meraviglioso che taglia a fette la difesa ospite, con quota 50 di squadra che è superata prima dell’intervallo (52-40).

SECONDO TEMPO. Il terzo periodo, al contrario di quanto accaduto di recente, è favorevole ai Titans. I primi sette minuti dopo l’intervallo chiudono ogni discorso, con Macina e compagni a trovare ottime soluzioni in attacco e a concedere il minimo all’attacco marchigiano. A muovere il punteggio per Recanati è Domesi con una tripla, ma sono gli unici punti in sette minuti. In compenso i nostri ne segnano 15 e la partita, sul 67-43 al 27’, sembra indirizzata (a fine terzo sarà 73-51). È effettivamente così, anche perché il quarto periodo vive di tante ulteriori giocate importanti da parte dei giovani di casa sammarinese. Il divario si allarga fino al 104-61 conclusivo.



STATS. A livello individuale, due prestazioni su tutte. Innanzitutto, quella di Franco Flan, che chiude con 22 punti frutto del 100% dal campo e dalla lunetta (7/7 da due, 2/2 da tre e 2/2 ai liberi), con 4 rimbalzi e 5 recuperi. Poi Andrea Raschi, top scorer con 24 punti (7/7 da due, 2/3 da tre e 4/4 ai liberi) e miglior assistman con 7. Per entrambi, un superbo 36 di valutazione.



Il tabellino

TISS’ YOU CARE SAN MARINO – PALL. RECANATI 104-61



SAN MARINO: Pasolini 3, Palmieri 5, Raschi 24, Macina 5, Sorbini 11, Flan 22, Felici 11, Semprini Cesari 5, Gaspari 5, Saponi 13, Campajola. All.: Padovano.



RECANATI: Cuccoli, Palmieri, Larizza 5, Gelsomini, Armento, Raponi, Domesi 19, Alessandroni 7, Principi 16, Padovano 6, Ottaviani 3, Pezzotti 5. All.: Pozzetti.



Parziali: 29-18, 52-40, 73-51, 104-61.