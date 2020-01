Cinema d'autore al Cinepalace di Riccione con "Il mistero Henri Pick"

Eventi

Riccione

| 13:34 - 25 Gennaio 2020

Una scena del film "Il mistero Henri Pick".

Al Cinepalace di Riccione prosegue con successo la rassegna Cinema d'Autore, l'appuntamento del Lunedì e Martedì sera di ogni settimana accompagnato dal rinfresco a buffet offerto da TerraeSole.



Prossimo film in programma, Lunedì 27 e Martedì 28 gennaio, la commedia gialla Il Mistero Henri Pick diretto da Rémi Bezançon e sceneggiato dallo stesso con Vanessa Portal. Nel cast Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon e Josiane Stoleru. Una commedia straordinariamente brillante e sorprendente, un thriller letterario, il giallo dello scrittore improbabile.



Il mistero Henri Pick racconta la storia di un'indagine tesa alla scoperta dell'autore di un romanzo rivenuto per caso in una strana libreria nel cuore della Bretagna da una giovane editrice. Una volta pubblicato, il manoscritto si rivela essere un bestseller: il lavoro, attribuito a un certo Henri Pick, un pizzaiolo morto due anni prima, suscita però più di un dubbio. Secondo la vedova, Henri in vita sua non avrebbe scritto altro che le sue liste della spesa. Una domanda si fa avanti in maniera spontanea: chi si cela allora dietro quel nome? Sospettando un caso costruito a tavolino, il critico letterario Jean Michel Rouche, affiancato da Joséphin Pick, la figlia di Henri, inizia a indagare.

Con la direzione della fotografia di Antoine Menod, le scenografie di Maamar Ech-Cheikh, i costumi di Marie-Laure Lasson e le musiche originali di Laurent Perez Del Mar, Il mistero Henri Pick è l'adattamento del romanzo Il Mistero di Henri Pick di David Foenkinos, edito in Italia da Mondadori.



Orari proiezione:

Lunedì 21.00 – Martedì 20:30



Prezzo biglietto:

euro 6, abbonamento a quattro ingressi euro 20



info: www.giometticinema.com