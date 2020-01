Proseguono lavori al teatro Lavatoio di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:32 - 25 Gennaio 2020

Lavori al teatro Il lavatoio di Santarcangelo.

Procede speditamente il restyling del teatro Lavatoio. I lavori di riqualificazione, che permetteranno di migliorare la funzionalità e l’accessibilità della sala di via Ruggeri, saranno infatti ultimati fra pochi mesi in vista del Cinquantennale del Festival.



Ormai completata la tinteggiatura interna e la posa della pavimentazione in legno per il palco, nelle prossime settimane i lavori proseguiranno con la sistemazione dell’area che ospita il foyer e la nuova biglietteria. Anche i camerini e i bagni saranno completamente rimessi a nuovo, al pari dei tendaggi e delle nuove poltroncine collocate lungo la gradinata che può ospitare fino a cento spettatori. La pavimentazione riservata al pubblico sarà trattata con un rivestimento in resina mentre parte dei corpi illuminanti e le attrezzature tecnologiche saranno rinnovate.



I lavori consentiranno inoltre di migliorare l’accessibilità della sala teatrale: una rampa collocata all’inizio della scalinata che collega via Ruggeri con via Andrea Costa permetterà di raggiungere direttamente lo spazio riservato al pubblico.



L’intervento dal costo di circa 150mila euro – eseguito dall’Associazione Santarcangelo dei Teatri nell’ambito della convenzione stipulata con l’Amministrazione comunale – ha ottenuto un finanziamento del 50 per cento a fondo perduto da parte della Regione Emilia-Romagna, nell’ambito dei fondi stanziati a sostegno del settore dello spettacolo.