Al Cinema Tiberio di Rimini il balletto "Giselle" in diretta da Mosca

Eventi

Rimini

| 12:32 - 25 Gennaio 2020

Giselle in diretta al cinema Tiberio di Rimini.

Al Cinema Tiberio di Rimini (via San Giuliano, 16) domenica 26 gennaio alle ore 16 (biglietti interi 12, ridotti € 11, ridotti Tiberio Club € 10) appuntamento con la danza con la proiezione, in diretta via satellite dal Teatro Bolshoi di Mosca, del balletto Giselle, su coreografia di Alexei Ratmansky, musica Adolphe Adam e libretto di Théophile Gautier e Jules-Henri Vernoy de Saint-Georges.



Dal repertorio classico e romantico per eccellenza un entusiasmante ed accattivante balletto che continua ad attrarre spettatori al Bolshoi da più di 150 anni, Giselle opera simbolo del balletto classico e romantico.

La giovane contadina Giselle muore quando apprende che l'uomo che ama, Albrecht, è promesso ad un'altra. Contro la propria volontà, si unisce alle Willi, spiriti vendicatori che si rivoltano contro Albrecht e lo condannano a danzare fino a morire di sfinimento. In questa nuova produzione, il coreografo Alexei Ratmansky dà una prospettiva inedita ad una delle più antiche e più grandi opere del repertorio classico.



Per informazioni: Cinema Tiberio tel. 328/2571483, biglietteria on line disponibile su www.liveticket.it. Programma completo su www.cinematiberio.it