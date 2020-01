Benaglia: "Finisce il mio impegno alla guida della Pro Loco di Viserbella"

Attualità

Rimini

12:17 - 25 Gennaio 2020

Nasce l'associazione "Quartiere 5" a Rimini Nord. L'idea prende il nome dalla vecchia divisione per quartieri del comune di Rimini (il 5 comprendeva infatti la zona nord) e vede come promotore Stefano Benaglia, ex presidente della Pro Loco di Viserbella, con l'intento di avviare tutta una serie di pratiche utili per il territorio non solo per i turisti ma anche per i cittadini residenti. Dagli eventi al volontariato, dalle proposte didattiche a migliori pratiche per la conoscenza del territorio. "Quartiere 5 presidio del territorio e sviluppo sostenibile" coinvolgerà Rivabella, Viserba, Viserbella, Torre Pedrera, Santa Giustina, San Martino in Riparotta e Borgo Nuovo.



Le mie dimissioni al Comitato Turistico Pro Loco di Viserbella - spiega in una nota Stefano Benaglia - sono un atto dovuto per rispetto di Viserbella e di tutti i volontari, poiché non posso più garantire lo stesso impegno che ho dedicato in questi anni. Sono contento di chiudere il mio cammino con lo straordinario risultato del Tendoun, perché significa lasciare l’incarico senza rimpianti, chiudendo in bellezza con un’esperienza unica e probabilmente irripetibile.



Tutte le mie energie - continua Benaglia - da domani saranno dedicate al nuovo progetto che si chiama "Quartiere 5", di cui trovate alcune informazioni sul sito www.quartiere5.it e su cui saprete di più nei prossimi giorni.