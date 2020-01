Riccione, Fondo Tari sale il numero delle famiglie che ne hanno usufruito

Attualità

Riccione

| 11:06 - 25 Gennaio 2020

Due figli all’Università, l’ex marito lontano, un affitto da pagare, con il solo stipendio da impiegata, “ma almeno ho potuto usufruire dell’esenzione della Tari. Avrei dovuto pagare 280 euro e invece grazie alle politiche sociali del comune nel 2019, non ho pagato nulla”. Quella di Giovanna, 51 anni, è una delle 616 famiglie che per l’anno appena trascorso hanno potuto usufruire dei soldi messi a disposizione dal Comune di Riccione per dare una mano ai cittadini che ne hanno fatto richiesta. “E’ un piccolo-grande aiuto che per chi deve fare tutto da sola, l’affitto, le bollette, i ragazzi che studiano, alle volte spese per il medico, con un solo stipendio diventa davvero un sollievo - dice lei che ieri si è rivolta al Comune per chiedere informazioni sulle possibili esenzioni per il 2020 -. La prima volta che fatto domanda, avevo letto il sito del Comune di Riccione questa possibilità ma anche se nel 2018 non sono riuscita a presentare la domanda in tempo, nel 2019, ho avuto l’esenzione totale. Il problema è che quando non si riesce ad integrare il reddito familiare, lavorando di più, l’unica cosa che si può fare è risparmiare su tutto, quindi sul mio piccolo budget anche 280 euro sono tante”.



Nel 2018, le famiglie a basso reddito ISEE che hanno presentato domande per il Bando Tari sono state 558, nel 2019 sono state invece 616 e per garantire la più ampia copertura finanziaria possibile l’amministrazione comunale ha aumentato la somma stanziata per le agevolazioni ed esenzioni sulla Tassa rifiuti portandola da 180.000 euro a 250.000 euro. Inoltre Riccione è l’unico comune che prevede anche la possibilità di esenzione totale, oltre che di riduzione parziale.