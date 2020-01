Elezioni regionali, attivati a Rimini gli ambulatori per gli elettori inabili

Attualità

Rimini

| 11:03 - 25 Gennaio 2020

Si ricorda che anche nella giornata di domani, domenica 26 gennaio, in occasione delle Elezioni regionali, l’Azienda USL della Romagna ha attivato ambulatori ad hoc per il rilascio di certificati per elettori con patologie fisiche che impediscono l’autonoma espressione del voto. Sono i seguenti.



Rimini – Ospedale “Infermi” (ingresso da via Ovidio) – dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 16,30 alle 18;

Novafeltria – Piazza Bramante 10 – dalle ore 9,30 alle 12 e dalle 15,30 alle 18;

Cattolica – Piazza della Repubblica 18 – dalle ore 9,30 alle ore 12;

Bellaria Igea Marina – Piazza del Popolo 1 – dalle ore 14,30 alle ore 16;

Santarcangelo di Romagna – Piazza Suor Angela Molari 1 – dalle ore 9,30 alle ore 11

Villa Verucchio – piazza Borsalino 17 – dalle ore 11,30 alle ore 12;

Coriano – Via della Pace – dalle ore 9,30 alle ore 10,30;

Morciano di Romagna – Via Arno 40 – dalle ore 11 alle ore 12;

Riccione – Via Sicilia 61 – dalle ore 9,30 alle ore 12.