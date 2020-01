Banda di ladri degli appartamenti beccata dai Carabinieri di Riccione

Cronaca

Rimini

| 08:48 - 25 Gennaio 2020

I Carabinieri di Riccione hanno fermato nella notte tra venerdì e sabato tre malviventi di nazionalità albanese responsabili di furti avvenuti tra San Marino, Valmarecchia e Valconca oltre che in alcuni episodi in provincia di Forlì-Cesena. Due di loro sono stati arrestati in flagranza mentre il terzo è stato rintracciato dopo poco. Tutta la refurtiva relativa all'ultimo colpo è stata recuperata e restituita al proprietario.



Molti i colpi messi a segno dalla banda, specialmente a San Marino. La Gendarmeria era da tempo sulle tracce dei ladri in sinergia con i militari di Riccione. La collaborazione tra Gendarmeria e Carabinieri ha portato a mettere la parola fine alle scorribande dei tre albanesi.