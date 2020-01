Tre pasticcerie della riviera protagoniste su Real Time con Cake Star

Attualità

Riccione

| 07:48 - 25 Gennaio 2020

Damiano Carrara e Katia Follesa in spiaggia.

Cake star il programma di Real Time, ha fatto tappa nella riviera romagnola per il primo episodio della terza stagione. La puntata andata in onda venerdì 24 ha visto in gara tre locali: la Pasticceria LiéVita di Riccione, la pasticceria Soriani di Rimini e la pasticceria Tommasini di Riccione rappresentate rispettivamente da Alessandro, Luigi e Francesco. La puntata parte con in sottofondo "Riccione" dei The Giornalisti. Mentre Damiano Carrara cerca di calarsi in versione romagnola, stimolato dalla compagna di viaggio Katia Follesa, vengono presentate le tre pasticcerie. Si comincia con Riccione e la pasticceria Tommassini che conquista 30 stelle. Si passa poi al Lievita di Alessandro che totalizza 22 stelle. Infine si va verso Rimini dove Luigi della Soriani che conquista 19 stelle. Dopo la sfida finale la vittoria va alla Pasticceria Tomassini di Francesco che con una sfida con il concittadino Alessandro di Lievita vince la puntata ed un premio di 2000 euro da investire nella propria attività.