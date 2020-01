Truffe ai centri commerciali: finanziamenti con documenti falsi, portavano via pc e smartphone

Cronaca

Rimini

| 17:33 - 24 Gennaio 2020

Merce tecnologica per migliaia di euro presa nei centri commerciali a seguito di finanziamenti per i quali sono stati utilizzati documenti falsi - carte di identità, tessere sanitarie e buste paga - intestati però a persone realmente esistenti e ignare. L'indagine dei Carabinieri ha portato a galla delle vere e proprie truffe delle quali devono rispondere tre trentenni napoletani. Uno è stato arrestato per possesso di documento di identità fasullo valido per l'espatrio. Dalle indagini è emerso che l'acquisto di merce tecnologica tramite finanziamenti truffa è avvenuto in centri commerciali delle province di Rimini, Ravenna e Bologna. L'ultimo colpo è stato invece tentato in un centro commerciale del modenese. I Carabinieri hanno sequestrato tablet, pc e smartphone del valore complessivo di 12.000 euro.