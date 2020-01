Calcio: l'ex Rimini e San Marino Tommaso Guidi passa dal Fiorentino a La Fiorita

Sport

Rimini

17:23 - 24 Gennaio 2020

Tommaso Guidi ai tempi del San Marino in Serie D.

Aveva bisogno di rinforzi il reparto offensivo gialloblù e in settimana è stato perfezionato il passaggio di Tommaso Guidi dal Fiorentino. Classe 1998, cresciuto nel settore giovanile del Rimini con una parentesi di un anno a Santarcangelo, il neoacquisto de La Fiorita prima di approdare al campionato sammarinese ha militato in Serie D con le maglie di San Marino e Santarcangelo. Poi in estate l’arrivo al Fiorentino.



“Non volevo rimanere fermo fino a gennaio, è arrivata la proposta del Fiorentino e mi sono ritrovato in questa realtà per me del tutto nuova, anche se avevo giocato a San Marino, in Serie D – racconta -. Mi sono trovato da subito abbastanza bene”.



Ora, con La Fiorita, nuovi stimoli in arrivo.



“La Fiorita è una squadra forte, con alle spalle una società molto organizzata – spiega -. In questi pochi giorni dal mio arrivo mi sono trovato molto bene: ho visto un gruppo compatto, che sta bene insieme. Ci sono individualità molto forti, giocatori di esperienza e gli allenamenti sono intensi. Secondo me si può fare molto bene. La squadra punta a vincere campionato e Coppa Titano e a partecipare ancora una volta ai preliminari delle coppe europee. Sono molto carico e contento di fare parte di questo progetto. I ragazzi sono tutti bravi, si mettono a disposizione e c’è voglia di vincere”.



L’arrivo di Tommaso Guidi andrà a dare ossigeno ad un reparto decimato dagli infortuni.



“Spero di dare il mio contributo, di segnare e di fare bene con questa maglia – conclude -. Con un centrocampo con giocatori del calibro di Amati, Loiodice e Righini ci sono tutte le condizioni per riuscire a fare gol. Mi auguro di poter esordire già domani e magari di segnare. Ma soprattutto speriamo di vincere e di fare una buona prestazione, abbiamo già lasciato due punti per strada”.



Guidi è a diposizione del tecnico Juri Tamburini per la sfida di domani contro il Cailungo, in programma a Fiorentino alle 15:00.