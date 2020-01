Rimini Calcio, il Catanzaro cerca un portiere e Sala è tra i papabili

Sport

Rimini

| 17:07 - 24 Gennaio 2020

Andrea Sala in azione.

Il Catanzaro, che ha esonerato mister Grassadonia sostituendolo con Gaetano Auteri – il suo è un ritorno – ha perso per infortunio il portiere Raffaele Di Gennaro (ex Spezia e Ternana), finito kappao nel match di Teramo. Potrebbe mancare per un mese circa a causa di un trauma cervicale ed allora tra i papabili per la sostituzione c'è Andrea Sala del Rimini. Il Catanzaro aveva proposto tempo fa in cambio il centrocampista di Fano Francesco Urso (ex Santarcangelo, Matera e Vicenza). Altri sono sul taccuino sono quelli di Alessandro Tonti dell'Avellino – con Auteri a Matera – e Matteo Voltolini. Ma il Rimini lascerà partire Sala? Per la cronaca il Catanzaro - una big del giron C - si è rinforzato con gli attaccanti ex Rimini Matteo Di Piazza e Giacomo Tulli.