| 16:09 - 24 Gennaio 2020

Volontari CaritasEx mi.

Sabato 25 gennaio, al mattino, ci saranno nuovi volontari in Caritas. In particolare, a prestare servizio volontario in mensa in via Madonna della Scala arriveranno diversi ragazzi immigrati giovani dell’associazione Giovani Immigrati Rimini: si tratta di ragazzi ex richiedenti asilo che, ottenuto il permesso, cercano di integrarsi nella realtà riminese anche facendo volontariato. In questo caso hanno scelto la Caritas.