RadioRai racconta Lazzaro, il mercatino dell'usato della Caritas di Rimini

Attualità

Rimini

| 16:00 - 24 Gennaio 2020

La vetrina del negozio di Lazzaro Caritas Rimini..

“Lazzaro”, il “negozio” fortemente voluto e pensato da Caritas diocesana in Corso Giovanni XXIII che vende abiti di seconda mano, vintage, mobili e oggetti d’arredo, per dare una nuova possibilità alle persone che si rivolgono alla Caritas, finisce sui media nazionali.



Domenica 26 gennaio, alle ore 10.35, “Lazzaro” della Caritas è protagonista della trasmissione “La finestra su San Pietro, di RaiRadio 1, uno sguardo a 360 gradi non solo sulle diverse realtà del mondo cattolico, ma anche sulle diverse identità religiose presenti ormai anche in un paese come l’Italia.

L'intenzione del programma di Radio Rai è di proporre l'informazione religiosa come una sorta di “caleidoscopio”, per trattare anche argomenti socio-culturali solo in apparenza lontani anni-luce dallo specifico del settore.

La puntata che andrà in onda di domenica 26 gennaio sarà dedicata a “Lazzaro”.

Antonella Romano della trasmissione “La finestra su San Pietro”, ha intervistato, tra gli altri, il direttore di Caritas diocesana Mario Galasso, e Chiara Fantini, coordinatrice del progetto “Lazzaro” insieme a Camilla Pivato.



Un servizio su “Lazzaro” e la sua originalità, sarà pubblicato sul prossimo numero di Sovvenire, la rivista stampata in migliaia e migliaia di copie che racconta la Chiesa italiana oggi. Dalle opere dei sacerdoti in tutte le 26 mila parrocchie italiane e nelle missioni, fino agli interventi 8xmille resi possibili dalle nostre firme. Oltre a raccontare “Lazzaro”, nel servizio di Sovvenire saranno raccontati anche altre proposte di Caritas come “Giro Nonni” ed “Emporio solidale”.