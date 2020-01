Le celebrazioni del centenario di Fellini, ma non solo: il calendario degli eventi di Rimini

Eventi

Rimini

| 15:11 - 24 Gennaio 2020

Proseguono le celebrazioni del mito felliniano a Rimini, per i cent'anni dalla nascita del maestro.

Omaggio a Fellini



Altri eventi

Sabato 25 gennaio 2020Cinema FulgorSala Federico, Castel Sismondo, Augeo Art Space - Rimini centro storicoUn ‘talk show’ riguardo al 40° compleanno della ‘Città delle Donne’ per approfondire i temi del viaggio e del sogno in Fellini insieme al neo Sigismondo d’Oro Prof. Paolo Fabbri, la poetessa Rosita Copioli, moderati dal regista Marco Bertozzi. Nel programma della giornata è prevista una visita guidata alla mostra ‘Fellini 100’ e alle opere dell’artista Massimo Volontè esposte all’ Augeo Art Space, dal titolo: ‘Prospettive’, il viaggio di Massimo Volonté nella metafisica felliniana.Orario: alle 16.30 il talk-show; ore 18.00 visita alla mostra Fellini 100; ore 19.30 Augeo Art Space.Ingresso libero Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.it domenica 26 gennaio 2020Cinema Fulgor, Sala Federico, Rimini centro storicoProiezione mattutina domenicale con colazioneIl primo film di Federico Fellini di cui ha piena titolarità come regista (italia 1952), che anticipa temi, situazioni e motivi delle opere successive: il gusto per la caricatura, l'autobiografismo, il mito degli attori ai margini del grande spettacolo, la riflessione metalinguistica. In visione la copia restaurata da Fondazione Cineteca di Bologna.Orario: dalle 10.00 colazione, alle 10.30 proiezione. Ingresso: a pagamentoInfo: 0541 709545 www.cinemafulgor.itfino al 31 gennaio 2020Teatro Galli, Sala Poletti, Piazza Cavour, 22 RiminiNell'ambito dei festeggiamenti per il centenario della nascita del grande regista riminese, è in esposizione, l'installazione dell’artista Vittorio D’Augusta, nella Sala Poletti del Teatro Galli: un omaggio a Federico Fellini nell’evocazione del Cristo appeso all’elicottero nella memorabile sequenza iniziale della Dolce Vita.fino al 13 aprile 2020Rimini, Castel SismondoProrogata fino a Pasqua la mostra dedicata al genio di Fellini che rappresenta una sorta di anticipazione, attraverso un sistema di “messe in scena” come set cinematografici, del progetto del nuovo Museo Fellini e ruota attorno a tre nuclei di contenuti: il primo racconta la Storia d’Italia a partire dagli anni Venti-Trenta per passare poi al dopoguerra, per finire agli anni Ottanta attraverso l’immaginario dei film di Fellini. Il secondo nucleo è dedicato al racconto dei compagni di viaggio del regista, reali, immaginari, collaboratori e no. Infine il terzo nucleo sarà dedicato alla presentazione del progetto permanente del Museo Internazionale Federico Fellini. La mostra è curata da Studio Azzurro di Milano con la consulenza di Marco Bertozzi e Anna Villari.Una mostra nella mostra: nella sezione temporanea ‘Fellini open lab’, si può ammirare ‘, un allestimento di foto inedite sul set del film ‘La strada’ dalla collezione di Mauro Penzo a cura diDopo l’allestimento riminese, la mostra su Fellini comincerà il suo viaggio fermandosi a Roma, per poi varcare i confini nazionali con esposizioni a Los Angeles, Mosca e Berlino.Orario: da martedì a domenica 10.00 - 23.00; lunedì non festivi chiuso.Ingresso: 10€ Info: 0541 53399 - 704494 www.mostrafellini100.it da venerdì 24 a domenica 26 gennaio 2020Rimini, sedi varieCon il titolo ‘Glory Winter Days’, ritorna l'evento dei fans di Bruce Springsteen, che raduna centinaia di fans provenienti da tutta Italia ed Europa per assistere all’evento sotto il segno della musica del rocker del New Jersey. La 22a edizione dell’evento, propone tre giorni di musica, concerti, dibattiti, mostre fotografiche, presentazioni di libri, inoltre la partecipazione speciale della rocker svedese Moa Holmsten e della sua band.Ingresso: alcuni eventi sono gratuiti, altri a pagamento.domenica 26 gennaio 2020Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'AugustoMostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage nel cuore del centro storico di Rimini.In esposizione i visitatori possono trovare esposti mobili e oggetti di arredamento selezionati di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria rigorosamente datato o antico..Orario: dalle 8.30 alle 18.30 Info: 340 3031200 (Rimini Art)domenica 26 gennaio 2020Cinema Tiberio via S. Giuliano, 16 – RiminiIn diretta dal Teatro Bolshoi di MoscaUna nuova produzione curata dal coreografo Alexei Ratmansky che offre una prospettiva inedita ad una delle più antiche e più grandi opere del repertorio classico.Ore: 16.00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it domenica 26 gennaio 2020Mulino di Amleto Teatro, Via Del Castoro, 7 - Rimini Grotta RossaSpettacolo per bambini al Mulino di Amleto Teatro, a cura di ‘Combriccola dei Lillipuziani’, un movimentato alternarsi di gags, numeri di escapologia e aneddoti, un tributo alla straordinaria vita del più grande mago di tutti i tempi: Harry Houdini.Orario: 11.00 e 16.30 Ingresso: a pagamento Info: 0541 752056 www.mulinodiamletoteatro.com martedì 28 gennaio 2020Cinema Fulgor, Sala Federico, Rimini centro storicoDocu-film di Phil Grabsky sulle opere pittoriche di Leonardo Da Vinci per un’inedita visione in ultra-hd, accompagnata dal commento di alcuni dei massimi esperti mondiali di Leonardo.Orario: 20.30 aperitivo; 21.00 introduzione del Professor Alessandro Giovanardi; 21.30 docu-filmIngresso: a pagamento Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.itmartedì 29 gennaio 2020Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San GiulianoL’opera di Puccini racconta le storie d’amore tra giovani artisti della Parigi del diciannovesimo secolo, con musiche celebri come arie liriche e cori celebrativi che evocano la Vigilia di Natale nel quartiere latino. La regia di Richard Jones cattura perfettamente l'insieme di tragedia e commedia dell'opera più rappresentata alla Royal Opera House di Londra.Ore: 20.45 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it mercoledì 29 gennaio 2020Biblioteca dei Ragazzi, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storicoNarrazione in Biblioteca Ragazzi a cura dei Lettori Volontari. Il terzo di gennaio per ascoltare ‘Storie buffe e strampalate’Orario: dalle 16.30 alle 17.10 storie per bambini da 3 a 5 anni; dalle 17.15 alle 18.00 storie per bambini dai 6 anniIngresso: libero fino ad esurimento posti Info: 0541 704486 www.bibliotecagambalunga giovedì 30 gennaio 2020Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, RiminiEnzo Vetrano, Stefano Randisi in RICCARDO3. L’avversario di Francesco Niccolini, liberamente ispirato al “Riccardo III” di William Shakespeare e ai crimini di Jean-Claude Romand, con Giovanni Moschella regia Enzo Vetrano e Stefano Randisi. Il testo rilegge in chiave contemporanea un grande classico di Shakespeare: Riccardo III, oggi demone recluso e indomito, che viene qui sottratto al medioevo inglese e diventa abitante del presenteOre 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it sabato 1 febbraio 2020Rimini, Via Del Castoro, 7 - Grotta RossaOdissee VI stagione - Rassegna di teatro contemporaneoAbsurderie è una raccolta di microatti teatrali ispirati alla drammaturgia di Eugene Ionesco e a tutti quegli autori che vengono racchiusi dentro la scatola del “Teatro dell’assurdo”. Ciò che negli anni ‘50 sembrava “assurdo”, in realtà, era uno specchio molto più reale della realtà contemporanea.Orario: ore 21.15 Ingresso: a pagamento Info: 0541.752056 www.mulinodiamletoteatro.com domenica 2 febbraio 2020Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, RiminiIl monologo dell’ attore Ascanio Celestini in ‘Radio Clandestina i 20 anni di Radio clandestina Roma’, riprende il racconto storico dell’eccidio delle Fosse Ardeatine, la lotta partigiana, la guerra e le leggi razziali, in un cerchio mnemonico che percorre la storia di Roma, e con essa la storiadell’Italia intera, colpita dall’atrocità e assurdità della guerraOre 21.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 www.teatrogalli.it domenica 2 febbraio 2020Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini San GiulianoLa domenica pomeriggio è dedicata alla famiglia con film per tutte le età.In programma:Junanji 3 – The nexet level, il sequel di Jumanji: Benvenuto nella jungla (2016)Orario: 14.30 e 17.00 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio