Divieto di transito in via Silvestro Lega a Santarcangelo per i lavori alla rete idrica

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:06 - 24 Gennaio 2020

Tecnico Hera al lavoro (foto di repertorio).

Proseguono i lavori di Hera alla rete idrica in via Silvestro Lega a Santarcangelo di Romagna: per consentire di installare i nuovi allacciamenti alle utenze private, fino al 14 febbraio alcuni tratti della via interessati ai lavori resteranno chiusi al traffico veicolare dalle ore 8 alle ore 17. Poiché la chiusura proseguirà in base all’avanzamento del cantiere, sarà la ditta a comunicare ai frontisti le tempistiche e modalità per raggiungere le proprietà durante i lavori. Per l’intera durata dell’intervento è inoltre in vigore il doppio senso di marcia, il divieto di sosta permanente e il limite di velocità di 30 chilometri orari.



Da lunedì 27 gennaio, per la durata di un mese, un tratto di Contrada dei Signori resterà interdetto al traffico e alla sosta dalle 8 alle 18. La chiusura, tra le vie Rocca Malatestiana e Mura Marini, si rende necessaria per consentire l’esecuzione di lavori stradali alla linea elettrica da parte di ENEL distribuzione. Nella fascia oraria dalle 19 alle 8 Contrada dei Signori sarà percorribile con divieto di fermata nel tratto di interessato dall’intervento.



Pertanto, per raggiungere piazza Monache o il restante tratto di Contrada dei Signori non interessato dai lavori, occorre percorrere via Beato Malatesta proseguire in via Pio Massani e raggiungere contrada dei Fabbri e via Porta Cervese.