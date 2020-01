Torna il mercatino dei libri per aiutare i cani e i gatti ospiti nel canile Stefano Cerni di Rimini

Attualità

| 14:10 - 24 Gennaio 2020

Il gatto Micky, testimonial dell'iniziativa "Libri&Code" al canile di Rimini.

Ci sono molti modi per sostenere enti e associazioni che si occupano di animali, come quelli che operano al canile Stefano Cerni di Rimini. La più pratica è la seconda edizione del mercatino "Libri&code" organizzato per sabato 25 gennaio dalle 10 alle 16 dai volontari della struttura.



Con l’acquisto di un libro è possibile sostenere la raccolta fondi a favore degli animali ospitati dal canile. Un gesto semplice e originale per aiutare gli ospiti del canile, laddove anche il più piccolo contributo è di fondamentale importanza e può fare la differenza.