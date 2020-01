Torna 'Il notaio risponde', servizio gratuito dell’Urp di Rimini

Attualità

Rimini

24 Gennaio 2020

Sono 22 i notai del collegio notarile dei distretti di Forlì e Rimini che anche nel 2020 saranno disponibili per consulenze gratuite allo sportello dell’ufficio relazioni con il pubblico (Urp) del Comune di Rimini. Gli appuntamenti si tengono ogni martedì dalle 15.30 alle 17.30 (per prenotarsi chiamare lo 0541 704704).



Un servizio utile che anche nel 2019 ha soddisfatto le richieste di oltre 150 persone, oltre 2mila nell'arco dei dieci anni di servizio.



Informazioni legate alle attività immobiliari, vendite di immobili ad uso abitativo e commerciale, donazioni, successioni, testamenti, donazioni, mutui e norme fiscali, soprattutto in riferimento alle agevolazioni sono tra le maggiori richieste di consulenza che i cittadini riminesi chiedono al servizio “Il notaio risponde”. Numerose anche le consulenze sulla legge denominata "dopo di noi” per la tutela delle persone con disabilità e sulla normativa che regolamenta le coppie di fatto. Il servizio è rivolto a tutti, cittadini italiani e stranieri e mira ad agevolare la conoscenza di problematiche giuridiche e tributarie.