In arrivo 900mila euro dalla Regione per rendere sicuro l'istituto comprensivo di Miramare a Rimini

Attualità

Rimini

| 13:34 - 24 Gennaio 2020

È composto di due lotti il piano provinciale triennale degli interventi 2018/20 in materia di edilizia scolastica, finanziato dalla Regione con 900mila euro che permetteranno di sistemare in via definitiva l'istituto comprensivo di Miramare a Rimini.



La riqualificazione è necessaria per l’adeguamento sismico del complesso: la prima fase costerà 810mila euro (100mila del Comune) e la seconda quasi 190mila. Il progetto si aggiunge al piano manutenzione straordinaria degli edifici sportivi, che il Comune di Rimini completerà proprio nel 2020. Sono solo due le scuole che in questi mesi chiuderanno il cronoprogramma, che in questi anni ha riguardato tutte le palestre scolastiche del territorio comunale. I lavori previsti riguardano la scuola "Lambruschini", per i quali sono stati stanziati 84mila euro e la scuola "Panzini", dove sono stati investiti 110mila euro.



Interventi che si sommano anche a quelli già ultimati nella scuola Falvia Casadei dove è stato rifatto il fondo della palestra e alla riqualificazione dei due pattinodromi: il Centro Sportivo "Sara Brancia” di Via Aleardi e “Drudi” di Viserba, per i quali sono stati investiti rispettivamente euro 114 mila e 40 mila. In queste settimane poi si chiuderanno anche i lavori agli impianti sportivi di Rivabella, nei campi di rugby e di baseball, per i quali il Comune ha investito 1 milione di euro, di cui 500 milla ottenuti con finanziamento regionale.