Rimini, più di un milione di euro a sostegno di anziani in difficoltà economica

Attualità

Rimini

| 12:21 - 24 Gennaio 2020

Un vasto e variegato sistema di sussidi messi in campo per tutto il 2020 nei diversi ambiti di vita dell'anziano e della sua famiglia

Più di 1 milione di euro per sostenere gli anziani del territorio che versano in condizioni economiche precarie, permettendogli di avere accesso a quei servizi indispensabili per poter vivere in maniera dignitosa e fronteggiare le emergenze della quotidianità. Un vasto e variegato sistema di sussidi che l'Amministrazione comunale mette in campo per tutto il 2020 nei diversi ambiti di vita dell'anziano e della sua famiglia.



Le diverse tipologie di intervento:



· L'integrazione alle rette per il ricovero nelle strutture anziani è un sussidio che permette agli anziani che necessitano di cure sanitarie di essere sostenuti nelle spese per il pagamento delle rette dei ricoveri.

· Con i contributi legati ad “Alternativa al Ricovero” si consentirà a numerosi anziani inabili e in condizioni di disagio economico di risolvere problemi di assistenza, favorendone la permanenza nel proprio ambiente di vita, ed evitando l'inserimento in case di riposo o case protette;

· I sussidi dei “Minimi Vitali” consentiranno ad altrettanti numerosi anziani che vivono in condizioni economiche sotto la soglia di povertà, di condurre una vita dignitosa;

· Gli interventi detti “Una Tantum” sono volti per lo più alla copertura di spese documentate relative alle tante piccole ma importanti esigenze della quotidianità, importanti per coprire spese impreviste che, pur limitate, possono essere insostenibili per chi vive in condizioni economiche al limite.







“Aiuti concreti – sottolinea Gloria Lisi, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini– che entrano in famiglie in difficoltà e aiutano a tenere insieme una comunità. Dietro un anziano in difficoltà, infatti, c'è una famiglia che rischia di dover cambiare abitudini, lasciare un lavoro, fare scelte dolorose. Sostenere gli anziani significa sostenere anche questi nuclei famigliari in momenti critici della loro esistenza. Un welfare che attraverso risorse importanti favorisce fin dove possibile l'autonomia dei singoli, per poi accompagnarli nel loro percorso di assistenza quando le condizioni si complicano. Interventi di grande livello portati avanti ogni giorno da professionisti e strutture all'avanguardia frutto di un impegno corale pubblico – privato e con il sostegno dell'associazionismo e delle famiglie".