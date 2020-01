Bellaria, Accademia Kronos 325 ore di controlli per le guardie Ecozoofile

Attualità

| 12:06 - 24 Gennaio 2020

Guardie ecozoofile in azione contro l'abbandono dei rifiuti.

L’Associazione Nazionale Accademia Kronos – sezione di Rimini operante sul nostro territorio, attraverso le sue guardie ecozoofile, di numerose e preziose attività di tipo ambientale, rende noti alcuni dati circa i servizi svolti nel 2019.



Cifre, quelle riferite all’anno appena concluso, che ben traducono l’impegno di Accademia Kronos i cui uomini sono abilitati, tra le altre funzioni, all’accertamento e all’attestazione delle sanzioni in materia di raccolta e conferimento rifiuti. Attività che tuttavia parte dall’azione divulgativa, dalla prevenzione e dalla sensibilizzazione dell’utenza sui temi ambientali.



A questo, in convenzione con il Comune di Bellaria Igea Marina, anche nel 2019 l’associazione ha unito servizi concreti di vigilanza per prevenire l’abbandono di rifiuti ingombranti, speciali o pericolosi, e per verificare la corretta conduzione dei cani: nei parchi pubblici, nei centri urbani ed extraurbani e in spiaggia. Un insieme di interventi integrato dal supporto alla Polizia Municipale in occasione di fiere e manifestazioni.



In tutto, gli uomini dell’Accademia Kronos hanno realizzato a Bellaria Igea Marina, lo scorso anno, 67 servizi per un totale di 325 ore di servizio, che li hanno portati a percorrere sul territorio 3.450 chilometri. Grazie a questo presidio, è stato possibile elevare sedici verbali ambientali per l’abbandono di rifiuti e tre verbali a proprietari colti nella conduzione non corretta dei cani. Un’attività completata da quella finalizzata al controllo e al contenimento delle nutrie, e alla lotta alla zanzara tigre: con questo obiettivo, sono stati circa 700 i flaconi di larvicidi distribuiti gratuitamente ai cittadini in occasione dei mercati settimanali di Bellaria Igea Marina.