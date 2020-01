Rimini, scippatore fermato dopo aver colpito due volte nel giro di poco

Cronaca

Rimini

| 08:55 - 24 Gennaio 2020

Scippo - immagine di repertorio.

Due scippi nel giro di poco a Rimini nella giornata di mercoledì. Il primo, come riporta il Corriere Romagna, si è verificato intorno alle 16 in via Abetti. Un uomo ha rubato dal cestino di una bici una borsa griffata ma con dentro un bottino povero: 15 euro. Nel secondo caso due scippatori avevano tolto una borsa dalle mani di una anziana al parco Renzi. La Polizia ha bloccato uno dei due, un 36enne della Basilicata già noto alle forze dell'ordine. Aveva in mano la borsa del secondo scippo ed indossava il giubotto indicato dalla vittima del primo episodio. E' stato denunciato per ricettazione. Sono in corso le ricerche per individuare il complice.