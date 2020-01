Rimini Calcio, il Gubbio piega la Triestina e l'Arzignano pareggia a Piacenza: durissima la salvezza

Sport

Rimini

| 23:16 - 23 Gennaio 2020

Il Rimini è ultimo con 15 punti, la salvezza è a quota 22.

Si aggrava la posizione di classifica del Rimini in virtù dei posticipi di giovedì sera. Piacenza e Arzignano chiudono sullo 0-0, con i biancorossi emiliani che hanno chiuso in dieci per l'espulsione di Della Latta nel finale. Il Gubbio ha battuto la Triestina 2-0 con reti di Filippini e Juanito Gomez.

La classifica dalla cintola in giù è la seguente: Vis Pesaro e Cesena 25; Fermana e Ravenna 22; Imolese e Arzignano 20; Gubbio e Fano 18 (ma il Gubbio ha virtualmente i tre punti del match di Verona in tasca interrotta a 11' dalla fine sull'1-0 per infortunio all'arbitro); Rimini 15. La salvezza diretta appare molto complicata.

MERCATO Benjamin Mokulu, attaccante classe '89 del Padova, nelle prossime ore passerà al Ravenna con la formula del prestito.