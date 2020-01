Meteo Rimini: veloce peggioramento sabato tra notte e mattina. Domenica nuvolosa

Attualità

Rimini

| 19:47 - 23 Gennaio 2020

Previsioni week-end per Rimini e provincia a cura di www.centrometeoemiliaromagna.com



Venerdì 24 Gennaio





Stato del cielo: sereno o velato al mattino, con banchi di nebbia probabili sia in pianura che lungo la costa. Nubi in aumento nel pomeriggio-sera con condizioni di cielo molto nuvoloso.

Precipitazioni: pressochè assenti. Deboli rovesci di pioggia in arrivo da Sud-Ovest dalla tarda sera.

Temperature: in lieve calo, con valori minimi compresi fra -3° e 0° su pianure/coste e fra 0° e +4° nelle zone interne, massime comprese fra +5° e +10°.

Venti: pressochè assenti.

Mare: calmo.

Attendibilità: alta.





Sabato 25 Gennaio





Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto per tutto il giorno.

Precipitazioni: deboli-moderate durante la notte e nella prima parte del mattino. Pausa asciutta fra tarda mattinata e primo pomeriggio, nuovi piovaschi possibili nel tardo pomeriggio. Serata tendenzialmente stabile.

Temperature: in lieve aumento, con valori minimi compresi fra +2° e +6°, massime comprese fra +5° e +9°.

Venti: deboli-moderati di Maestrale da Nord-Ovest.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



Domenica 26 Gennaio





Stato del cielo: molto nuvoloso per tutta la giornata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: in lieve aumento, con valori minimi compresi fra +1° e +4°, massime comprese fra +8° e +10°.

Venti: deboli, in rotazione dai quadranti occidentali ai quadranti settentrionali.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: media.



Linea di tendenza: la nuova settimana inizierà con due giornate all’insegna di tempo stabile. Sia Lunedì 27 che Martedì 28 Gennaio vedranno la prevalenza di condizioni stabili, con cielo poco nuvoloso il 27 e molto nuvoloso il 28. Martedì registreremo una ventilazione di Garbino in rinforzo da Sud-Ovest, con temperature di conseguenza in aumento.



