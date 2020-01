Rimini Calcio: individuato il sostituto di Agnello. E' Matteo Calamai ex Modena

Sport

Rimini

| 19:14 - 23 Gennaio 2020

Calamai con la maglia del Modena.

Matteo Calamai, centrocampista classe 1991 cresciuto nel vivaio della Fiorentina, originario di Fiesole: è il giocatore che il Rimini ha individuato come sostituto di Agnello, rinforzo di gennaio finito ai box, dopo la partita con il Sudtirol, per un grave infortunio al ginocchio. Il ds Pastore sta intavolando una trattativa con la squadra proprietaria del cartellino, il Picerno, offrendo in cambio il terzino sinistro Picascia. Mezzala di corsa e inserimento, Calamai lo scorso anno ha militato in Serie D, al Modena, per il resto la sua carriera si è completamente sviluppata in terza serie: ha giocato nel Viareggio, nel Carpi, nel Venezia, nella Paganese, nell'Ischia, nel Lumezzane, nel Cosenza e nell'Olbia. Con il Cosenza ha conquistato la promozione in Serie B, disputando 33 partite (27 da titolare). Quest'anno al Picerno è sceso in campo 15 volte.



PREVENDITA RIMINI-VICENZA. Scatta questo pomeriggio, alle ore 17, la prevendita per l’incontro Rimini-Vicenza, in programma domenica 26 gennaio allo stadio “Romeo Neri” (fischio d’inizio ore 17.30). I tagliandi possono essere acquistati nei seguenti punti vendita del circuito GO2 attivi in provincia di Rimini:



Tabaccheria Pruccoli, viale Vespucci 69 – Rimini (0541.27656)Santarcangelo Eventi, via Pascoli 22 – Santarcangelo (0541.623818)La biglietteria dello stadio sarà aperta domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16.30 alle 17.45.Si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita al fine di evitare code ai botteghini.Si ricorda che si potranno acquistare un massimo di 4 biglietti a persona e che per l’emissione è necessario presentarsi con un documento di identità (sia adulti che bambini), senza di questo non sarà possibile emettere alcun biglietto.Anche al botteghino del “Romeo Neri”, sino a un’ora dall’inizio della gara, i tagliandi saranno maggiorati della quota relativa ai diritti.I biglietti del Settore Ospiti potranno essere acquistati, al costo di € 10 + diritti di prevendita (Under 14 € 2 inclusi diritti), nel seguente punto vendita:Tabaccheria Sella, corso Santi Felice e Fortunato, 360 – Vicenza (tel. 0444.563596)I tagliandi si potranno acquistare sino alle ore 19 di sabato, il giorno della gara la biglietteria Ospiti sarà chiusa.