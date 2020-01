Elezioni regionali: il voto a Bellaria Igea Marina, Cattolica, Coriano e Misano Adriatico

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 09:55 - 27 Gennaio 2020

Misano Adriatico, Cattolica, Coriano e Bellaria Igea Marina: il voto degli elettori.

BELLARIA IGEA MARINA



Bonaccini Stefano 39,06% 3748 voti



Partito Democratico 2.203 24,58%

Bonaccini presidente 354 3,95%

+ Europa 236 2,63%

Emilia Romagna Coraggiosa 189 2,11%

Europa Verde 138 1,54%

Volt Emilia Romagna 30 0,33%









Borgonzoni Lucia 55,55% 5331 voti



Lega 3.069 34,24%

Forza Italia 870 9,71%

Fratelli d'Italia 831 9,27%

Rete Civica Borgonzoni presidente 395 4,41%

Popolo della Famiglia 40 0,45%

Giovani per l'ambiente 24 0,27%







Benini Simone - Movimento 5 Stelle 3,46% 332 voti



Battaglia Domenico - Movimento 3V 1,38% 132 voti



Bergamini Laura - Partito Comunista 0,38% 36 voti



Collot Marta 0,09% 9 voti



Lugli Stefano - L'altra Emilia Romagna 0,08% 8 voti





CATTOLICA



Bonaccini Stefano 3.962 voti 48,30%



Partito Democratico 2.590 34,33%

Bonaccini presidente 336 4,45%

Europa Verde 176 2,33%

Emilia Romagna Coraggiosa 115 1,52%

+ Europa 99 1,31%

Volt Emilia Romagna 26 0,34%





Borgonzoni Lucia 3.595 voti 43,83%



Lega 2.429 32,20%

Fratelli d'Italia 611 8,10%

Forza Italia 211 2,80%

Rete Civica Borgonzoni presidente 101 1,34%

Giovani per l'ambiente 34 0,45%

Popolo della Famiglia 23 0,30%







Benini Simone - Movimento 5 Stelle 452 voti 5,51%



Battaglia Domenico - Movimento 3V 94 voti 1,15%



Bergamini Laura - Partito Comunista 64 voti 0,78%



Lugli Stefano - L'altra Emilia Romagna 20 voti 0,24%



Collot Marta 16 voti 0,20%











CORIANO



Bonaccini Stefano 2.622 voti 45,11%



Partito Democratico 1.650 voti 30,02%

Bonaccini presidente 400 voti 7,28%

Europa Verde 91 voti 1,66%

Emilia Romagna Coraggiosa 83 voti 1,51%

+ Europa 81 voti 1,47%​​​​​​​

Volt Emilia Romagna 9 voti 0,16%









Borgonzoni Lucia 2.849 voti 49,02%



Lega 1.925 voti 35,03%

Fratelli d'Italia 402 voti 7,31%

Rete Civica Borgonzoni presidente 227 voti 4,13%

Forza Italia 160 voti 2,91%

Giovani per l'ambiente 26 voti 0,47%​​​​​​​

Popolo della Famiglia 16 voti 0,29%







Benini Simone - Movimento 5 Stelle 251 voti 4,32%



Battaglia Domenico - Movimento 3V 53 voti 0,91%



Bergamini Laura - Partito Comunista 27 voti 0,46%



Collot Marta 2 voti 0,03%



Lugli Stefano - L'altra Emilia Romagna 8 voti 0,14%





MISANO ADRIATICO



Bonaccini Stefano 3.132 voti 45,96%



Partito Democratico 1.976 voti 30,74%

Bonaccini presidente 459 voti 7,14%

Europa Verde 144 voti 2,24%

Emilia Romagna Coraggiosa 82 voti 1,28%​​​​​​​

+ Europa 66 voti 1,03%​​​​​​​

Volt Emilia Romagna 13 voti 0,20%







Borgonzoni Lucia 3.247 voti 47,65%



Lega 2.376 voti 36,96%

Fratelli d'Italia 485 voti 7,55%

Forza Italia 167 voti 2,60%

Rete Civica Borgonzoni presidente 108 voti 1,68%

Giovani per l'ambiente 19 voti 0,30%​​​​​​​

Popolo della Famiglia 17 voti 0,26%







Benini Simone - Movimento 5 Stelle 315 voti 4,62%



Battaglia Domenico - Movimento 3V 62 voti 0,91%



Bergamini Laura - Partito Comunista 38 voti 0,56%



Collot Marta 6 voti 0,09%



Lugli Stefano - L'altra Emilia Romagna 14 voti 0,21%