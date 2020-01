Elezioni: i dati di Verucchio e di tutta la Valmarecchia

Attualità

Verucchio

| 09:45 - 27 Gennaio 2020

Le preferenze degli elettori della Valmarecchia.

VERUCCHIO



Bonaccini Stefano voti 2464 - percentuale 45,43%



Partito Democratico 32,71%

Volt Emilia Romagna 0,55%

Europa Verde 1,23%

+ Europa 0,78%

Bonaccini presidente 5,15%

Emilia Romagna Coraggiosa 1,94%



Borgonzoni Lucia voti 2554 -percentuale 47%



Lega 35,85%

Forza Italia 2,70%

Fratelli d'Italia 6,08%

Popolo della Famiglia 0,45%

Rete Civica Borgonzoni presidente 3,41%

Giovani per l'ambiente 0,20%



Benini Simone - Movimento 5 Stelle voti 250 -percentuale 4,60%



Battaglia Domenico - Movimento 3V voti 118 - percentuale 2,17%



Bergamini Laura - Partito Comunista voti 31 -percentuale 0,57%



Collot Marta voti7 - percentuale 0,13%



Lugli Stefano - L'altra Emilia Romagna voti 10 - percentuale 0,18%





POGGIO TORRIANA



Bonaccini Stefano voti 1312 - percentuale 47,45%



Partito Democratico 34,28%

Volt Emilia Romagna 0,23%

Europa Verde 1,45%

+ Europa 1,18%

Bonaccini presidente 5,01%

Emilia Romagna Coraggiosa 2,37



Borgonzoni Lucia voti 1226 -percentuale 44,34%



Lega 34,08%

Forza Italia 2,45%

Fratelli d'Italia 6,95%

Popolo della Famiglia 0,15%

Rete Civica Borgonzoni presidente 1,76%

Giovani per l'ambiente 0,15%



Benini Simone - Movimento 5 Stelle voti 140 -percentuale 5,06%



Battaglia Domenico - Movimento 3Vvoti 56 -percentuale 2,03%



Bergamini Laura - Partito Comunista voti 23 - percentuale 0,83%



Collot Marta voti 6 - percentuale 0,22%



Lugli Stefano - L'altra Emilia Romagna voti 2 - percentuale 0,07





NOVAFELTRIA



Bonaccini Stefano 1.864 voti 46,51%



Partito Democratico 1.329 voti 34,57%

Bonaccini presidente 230 voti 5,98%

Europa Verde 43 voti 1,12%

Emilia Romagna Coraggiosa 41 voti 1,07%

+ Europa 38 voti 0,99%

Volt Emilia Romagna 9 voti 0,23%







Borgonzoni Lucia 1.958 voti 48,85%



Lega 1.488 voti 38,71%

Fratelli d'Italia 296 voti 7,70%

Forza Italia 100 voti 2,60%

Rete Civica Borgonzoni presidente 24 voti 0,62%

Popolo della Famiglia 15 voti 0,39%

Giovani per l'ambiente 4 voti 0,10%



Benini Simone - Movimento 5 Stelle 139 voti 3,47%



Battaglia Domenico - Movimento 3V 24 voti 0,60%



Bergamini Laura - Partito Comunista 17 voti 0,42%



Collot Marta 3 voti 0,07%



Lugli Stefano - L'altra Emilia Romagna 3 voti 0,07%





SAN LEO



​​​​Bonaccini Stefano voti 681 -percentuale 41,86%



Partito Democratico 31,39%

Volt Emilia Romagna 0,52%

Europa Verde 1,56%

+ Europa 0,97%

Bonaccini presidente 3,76%

Emilia Romagna Coraggiosa 1,30%



Borgonzoni Lucia voti 865 - percentuale 53,17%



Lega 43%

Forza Italia 2,14%

Fratelli d'Italia 6,74%

Popolo della Famiglia 0,58%

Rete Civica Borgonzoni presidente 1,88%

Giovani per l'ambiente 0,19%



Benini Simone - Movimento 5 Stelle voti 40 - percentuale 2,46%



Battaglia Domenico - Movimento 3V voti 24 - percentuale 1,48%



Bergamini Laura - Partito Comunista voti 11 - percentuale 0,68%



Collot Marta voti 3 -percentuale 0,18%



Lugli Stefano - L'altra Emilia Romagna voti 3 - percentuale 0,18%





SANT'AGATA FELTRIA



​​​​​​Bonaccini Stefano 497 voti 42,81%



Partito Democratico 347 voti 31,32%

Bonaccini presidente 33 voti 2,98%

Emilia Romagna Coraggiosa 16 voti 1,44%

+ Europa 15 voti 1,35%

Europa Verde 14 voti 1,26%

Volt Emilia Romagna 5 voti 0,45%











Borgonzoni Lucia 604 voti 52,02%



Lega 451 voti 40,70%

Fratelli d'Italia 116 voti 10,47%

Forza Italia 15 voti 1,35%

Rete Civica Borgonzoni presidente 8 voti 0,72%

Giovani per l'ambiente 5 voti 0,45%

Popolo della Famiglia 3 voti 0,27%







Benini Simone - Movimento 5 Stelle 44 voti 3,79%



Battaglia Domenico - Movimento 3V 8 voti 0,69%



Bergamini Laura - Partito Comunista 5 voti 0,43%



Collot Marta 1 voti 0,09%



Lugli Stefano - L'altra Emilia Romagna 2 voti 0,17%





PENNABILLI



Bonaccini Stefano voti 694 - percentuale 43,92%



Partito Democratico 26,23%

Volt Emilia Romagna 0,07%

Europa Verde 0,96%

+ Europa 5,27%

Bonaccini presidente 4,18%

Emilia Romagna Coraggiosa 1,58



Borgonzoni Lucia voti 830 - percentuale 52,53%



Lega 43,70%

Forza Italia 3,29%

Fratelli d'Italia 7,33%

Popolo della Famiglia 0,21%

Rete Civica Borgonzoni presidente 1,16%

Giovani per l'ambiente 0,27%



Benini Simone - Movimento 5 Stelle voti 47 - percentuale 2,97%



Battaglia Domenico - Movimento 3V voti 4 - percentuale 0,25%



Bergamini Laura - Partito Comunista voti 4 - percentuale 0,25%



Collot Marta voti 1 - percentuale 0,06%



Lugli Stefano - L'altra Emilia Romagna voti 0 - percentuale 0%





MAIOLO



Bonaccini Stefano 207 voti 44,23%



Partito Democratico 158 voti 35,83%

Bonaccini presidente 12 voti 2,72%

+ Europa 3 voti 0,68%

Emilia Romagna Coraggiosa 3 voti 0,68%

Europa Verde 2 voti 0,45%​​​​​​​

Volt Emilia Romagna 0









Borgonzoni Lucia 236 voti 50,43%



Lega 183 voti 41,50%

Fratelli d'Italia 34 voti 7,71%

Forza Italia 13 voti 2,95%

Rete Civica Borgonzoni presidente 4 voti 0,91%

Popolo della Famiglia 0

Giovani per l'ambiente 0



Benini Simone - Movimento 5 Stelle 17 voti 3,63%



Battaglia Domenico - Movimento 3V 4 voti 0,85%



Bergamini Laura - Partito Comunista 4 voti 0,85%



Collot Marta 0



Lugli Stefano - L'altra Emilia Romagna 0







TALAMELLO



Bonaccini Stefano voti 291 - percentuale 46,71%



Partito Democratico 31,65%

Volt Emilia Romagna 0,51%

Europa Verde 1,01%

+ Europa 1,18%

Bonaccini presidente 7,41%

Emilia Romagna Coraggiosa0,84%



Borgonzoni Lucia voti 307 - percentuale 49,28%



Lega 41,25%

Forza Italia 3,03%

Fratelli d'Italia 5,89%

Popolo della Famiglia 0,17%

Rete Civica Borgonzoni presidente 1,18%

Giovani per l'ambiente 0,17%



Benini Simone - Movimento 5 Stelle voti12 - percentuale 1,93%



Battaglia Domenico - Movimento 3V voti 2 - percentuale 0,32%



Bergamini Laura - Partito Comunista voti 0 - percentuale 1,44%



Collot Marta voti 0



Lugli Stefano - L'altra Emilia Romagna voti 2 - percentuale 0,32





CASTELDELCI



​​​​​​​Bonaccini Stefano voti 89 -percentuale 39,21%



Partito Democratico 30,73%

Volt Emilia Romagna 0,46%

Europa Verde 0,46%

+ Europa0,46%

Bonaccini presidente 3,21%

Emilia Romagna Coraggiosa 2,29%



Borgonzoni Lucia voti 134 - percentuale 59,03%



Lega 47,35%

Forza Italia 3,67%

Fratelli d'Italia 8,26%

Popolo della Famiglia 0%

Rete Civica Borgonzoni presidente 0%

Giovani per l'ambiente 0%



Benini Simone - Movimento 5 Stelle voti 2 - percentuale 0,44%



Battaglia Domenico - Movimento 3V voti 0



Bergamini Laura - Partito Comunista voti 1 - percentuale 0,44%



Collot Marta voti 2 - percentuale 0,44%



Lugli Stefano - L'altra Emilia Romagna voti 0