Al teatro Rosaspina di Montescudo dieci spettacoli, tre mostre e un incontro con L'Attoscuro

Eventi

Montescudo-Montecolombo

| 17:04 - 23 Gennaio 2020

La sala interna del teatro Rosaspina a Montescudo.

La rassegna di teatro contemporaneo "Oltremisura 2020" organizzata dall’associazione L’Attoscuro al teatro Rosaspina di Montescudo offre una serie di iniziative diversificate fra cui scegliere, a partire da ben dieci spettacoli teatrali che saranno alternati a tre mostre e una conferenza.





L'elenco degli spettacoli

Le mostre abbinate

“Ma che aspettate a batterci le mani” è il titolo della stagione 2020. Il sipario si apre, con "", un reading esilarante tratto dall’omonimo libro di Luigi Malerba, in cui(musicista, autore e conduttore radiofonico di Radio3) offre al pubblico le storie amene che accadono in un pollaio, intercalate dagli interventi musicali dell’ensemble "La Lusignola", un trio specializzato nel repertorio barocco, formato da Erica Scherl (violino), Lorenzo Marquez (violino) e Olena Kurkina (tiorba).la rassegna prosegue con "" uno spettacolo della compagnia Babilonia Teatri. Per il coraggio dissacrante con il quale la compagnia ha indagato nel tempo le diverse angolazioni della vita di provincia, cristallizzandola nei loro spettacoli come microcosmo di un dolore universale, Babilonia Teatri ha ottenuto nel 2016 il prestigioso Leone d’argento della Biennale di Venezia. Dopo lo spettacolo la compagnia conversa con, docente dell’università di Urbino Carlo Bo e il pubblico presente.Si proseguecon la compagnia Senza Confini e il progetto-spettacolo "". Lo spettacolo diretto dal regista Michele Zizzari è frutto di un laboratorio condotto dallo stesso regista con attori non professionisti all’interno del progetto In–Contro. Un museo come spazio di condivisione e solidarietà, in collaborazione con l’associazione culturale Vite in transito e Coop. Cad e curato dall’associazione Orizzonti nuovi.è la volta diad andare in scena interpretato e diretto daqui alle prese con una rilettura di uno dei drammi più cupi e violenti di William Shakespeare. Uno spettacolo-performance che utilizza le parole del bardo inglese in lingua originale. I ‘fatti’ shakespeariani che seguono il prologo vengono evocati attraverso la multidisciplinarietà linguistica della messa in scena con i suoni registrati, gli odori, l’uso degli oggetti scenografici e l’azione fisica portata all’estremo. Lo spettacolo fa leva su un linguaggio contemporaneo che ricostruisce attraverso immagini e sensazioni la tragedia shakespeariana.torna al teatro Francesco Rosaspinaa incantare il pubblico con un altro dei suoi surreali e divertenti monologhi. Qui l’autore e affabulatore romagnolo si interroga sul significato originario della parola felicità e attraverso una serie infinita di domande accompagna lo spettatore in un viaggio fatto di incontri con persone, animali e persino oggetti capaci di raccontare ed insegnare la modalità dell’essere felici.protagonista della giornata sarà la Tribù dei Fàlasch il documentario del regista rimineseche è stato proiettato in anteprima nazionale in occasione delladella 37esima edizione del Bellaria Film Festival. Il documentario è frutto di un lavoro comunitario di recupero, conservazione e valorizzazione della memoria dei primi abitanti di Gatteo Mare e ricostruisce il paesaggio selvaggio di quel luogo alla foce del Rubicone conosciuto fino ai primi tempi del Novecento come “Le Due Bocche – Al Do Bochi”.La rassegna continuacon lo spettacolo Tudù della Compagnia riminese Reparto Prototipi, un appuntamento dedicato al teatro ragazzi e quindi alle famiglie e ai più piccini per trascorrere una domenica divertente e assistere alle avventure di un gruppo di guitti che viene perseguitato dalla presenza del fantasma di Charles Perrault mentre recitano sul palco.con un doppio appuntamento:di e con Francesco Montanari e "" di e con Mara Di Maio. Entrambi i monologhi sono una gustosa anteprima dei due artisti presenti sulle scene romagnole e nazionali da diverso tempo e che hanno scelto il teatro Rosaspina come luogo per la loro residenza artistica e successiva prima messa in scena, impreziosendo così il cartellone della rassegna Oltremisura.Termina la rassegnalo spettacoloscritto e diretto dal bravissimo attore, drammaturgo e regista argentino César Brie e messo in scena dallo stesso insieme alla compagnia Campo Teatrale. La lotta alla mafia, le vittime, i tradimenti, i pensieri, le vicende personali e pubbliche, la trattativa, l’isolamento, le menzogne, il senso di dovere e l’amore si intrecciano in questa ricostruzione di ciò che è accaduto e di ciò che continuerà ad accadere.L'ingresso costa 12 euro. Per informazioni contattare gli organizzatori.Il 26 gennaio e il 9 febbraio nella galleria del Rosaspina espone Manuela Mapelli, illustratrice milanese (ma romagnola di adozione) con il progetto, 12 poster per colorare le strade e le piazze su 12 temi attuali su cui riflettere contro il razzismo, inquinamento e omofobia. Il progetto nasce dall’idea di trasformare cartelli e striscioni da manifestazione in poster illustrati.Dal 16 febbraio al 1 marzo ad esporre sarà la ceramista riminese Veronica Zavoli con una personale dal titolo "I Villeggianti". Infine dal 15 marzo al 5 aprile sarà la volta dell’associazione Pacha Mama a presentare il progetto dal titolo "Il confort dell'obbedienza".6512980