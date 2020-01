"Così Celeste", concerto di Sergio Casabianca per sostenere i malati di Alzheimer

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 16:48 - 23 Gennaio 2020

Sergio Casabianca.

Sabato 25 gennaio 2020 ore 21, Sergio Casabianca, presso il teatro Astra di Bellaria Igea Marina isola dei Platani, si esibirà nuovamente, insieme alla band le Gocce, in un concerto carico di pura energia "Così Celeste", omaggio al grandissimo artista Zucchero Fornaciari.



Dopo il successo registrato il 6 dicembre, il cantautore ha deciso di replicare e parte del ricavato sarà devoluto al progetto "Chi sono io" rivolto alle persone affette da Alzheimer; progetto che da anche titolo al nuovo brano scritto in collaborazione con l'attore Marco Giulio Magnani, arrangiato da Francesco Montesi e che verrà verrà eseguito per la prima volta la sera stessa.



Saranno presenti ancora una volta i due ospiti di eccezione: Daniele Mancini saxofonista di Ron e la grande cantante Romagnola Gloria Turrini con la sua meravigliosa voce “nera” L’idea di rendere omaggio al grande artista è nata proprio da Sergio.

“Dicono che il primo amore non si scorda mai! Ed è proprio così!” A parlare è l’artista romagnolo che continua “Ho un forte legame con Zucchero perché, uno dei suoi concerti, è stato il primo che ho aperto tanti anni fa e l’emozione che ho provato quel giorno la porterò con me per tutta la vita. Inoltre la sua voce è qualcosa di unico e diverse persone dicono che un po’ la mia la ricorda e questo mi rende molto orgoglioso. Così Celeste è un progetto in cui io e la mia band crediamo tantissimo. Amiamo l’idea di omaggiare Fornaciari, uno dei massimi esponenti del Blues italiano e durante lo spettacolo ripercorreremo i brani più famosi ed emozionanti della sua carriera fino il 1990. Il nome dello spettacolo è stato scelto per ricordare che nella vita è fondamentale mantenere la purezza. Specialmente in questo momento storico così confuso e difficile, tutti quanti avremmo bisogno di aggrapparci alle cose vere, chiare, autentiche. Noi crediamo ancora nella purezza dei rapporti, dell’amore, dell’amicizia, e Così Celeste ne è la rappresentazione.”



Un evento organizzato dall'Associazione Culturale Sorridolibero, che regalerà un vero viaggio sensoriale nel passato. Ingresso gratuito per tutti i ragazzi fino a 18 anni. Biglietto unico non numerato €15,00 E’ possibile acquistare i biglietti da oggi

Prevendita presso Eni Station di Via Marecchiese 284 Rimini ercolegori@gmail.com 335 1207464 - 0541 380403 E' possibile prenotare e ritirare i biglietti anche la sera stessa.