Giornata internazionale contro ogni tratta, iniziative e convegni anche a Rimini

Eventi

Rimini

| 16:13 - 23 Gennaio 2020

Due barconi arenati sulle coste di Lampedusa.

L'8 febbraio di ogni anno si celebra la Giornata internazionale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone nella memoria di Santa Giuseppina Bakhita. La Comunità Papa Giovanni XXIII promuove, in collaborazione con le diocesi dei rispettivi territori, gli eventi "Insieme contro la tratta" che lanciano lo sguardo alla giornata internazionale della donna dell'8 marzo.



A Rimini il 28 e 29 febbraio si tiene il convegno nazionale "Nemmeno con un fiore!", corredato da spettacoli teatrali e cortometraggi nel teatro Centro Andrej Tarkovskij. Alla tavola rotonda del 29 alle ore 15 sono invitati fra gli altri: la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, la ministra della pubblica amministrazione Fabiana Dadone e le onorevoli Caterina Bini, Alessandra Maiorino e Giorgia Meloni. All'interno del convegno ci sarà la visione speciale del cortometraggio "Ballerina", prodotto da Coffee Time Film, per la regia di Kristian Gianfreda.



Venerdì 6 marzo alle 21 nel teatro degli Atti si terrà il debutto della pièce teatrale “Nemmeno con un fiore”, ispirata alla morte di Arietta Mata, uccisa nel gennaio 2018 da un cliente. La regia è di Emanuela Frisoni e Rosa Morelli, con il contributo di Giovanna Greco. Hashtag: #NEMMENOCONUNFIORE!