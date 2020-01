Mamma e figlia investite da un'auto sulla strada per andare a scuola, terribile spavento a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 15:50 - 23 Gennaio 2020

Foto Amato Ballante.

Non ci sono state fortunatamente gravi conseguenze dell'incidente che ha coinvolto una mamma e la sua bambina, fatti avvenuti questa mattina (giovedì 23 gennaio) alle 9 in via Garibaldi a Cattolica. La donna stava aiutando la figlia ad attraversare la strada, per portarla all'area di servizio Ip, dove ad attenderla c'era il padre con la sorella, in automobile, pronto a portare le due bambine all'asilo. In quel momento è sopraggiunta un'Alfa Sport, guidata da un giovane, che percorreva via Garibaldi in direzione Gabicce Mare, investendole: la bimba è finita sopra la madre, rimanendo illesa, mentre la donna fortunatamente non ha riportato gravi traumi. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale di Cattolica e il personale del 118, con automedica e autoambulanza. La donna ferita è stata trasportata all'ospedale Ceccarini di Riccione.



