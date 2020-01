Assemblea pubblica sulla Class Action per ripristinare pienamente il ponte di Verucchio

Attualità

Verucchio

| 15:26 - 23 Gennaio 2020

Questa sera (giovedì 23 gennaio) seconda assemblea pubblica per l'avvio di un'azione collettiva, nei confronti degli enti responsabili, a seguito della chiusura del Ponte Verucchio. Lo comunica il gruppo consiliare "Immagina Verucchio": appuntamento alle 20.45 presso la Sala Tondini del centro civico di Villa Verucchio in piazza Europa. Il Ponte Verucchio da domenica 19 gennaio è stato riaperto al traffico per le automobili, a senso alternato di marcia, ma "Immagina Verucchio" invita cittadini e residenti a partecipare alla seconda assemblea per valutare la class action, per sollecitare e impegnare l'ente pubblico a ripristinare pienamente il servizio, in questo caso il servizio viario stradale.