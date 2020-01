Partecipazione dei cittadini e democrazia diretta: Cattolica vuole il referendum senza quorum

Attualità

Cattolica

| 15:00 - 23 Gennaio 2020

Partecipazione dei cittadini e democrazia diretta: Cattolica ci crede veramente tanto che vorrebbe eliminare il quorum da qualsiasi votazione referendaria. Il tema di merito costituzionale è stato approfondito grazie all'intervento di due voci autorevoli, quella del sottosegretario Riccardo Fraccaro e della vicepresidente della camera dei deputati Maria Edera Spadoni.



La conferenza si è svolta mercoledì 22 gennaio al palazzo del Turismo di Cattolica. All'incontro ha preso parte anche il senatore riminese Marco Croatti, membro della decima commissione permanente su industria, commercio e turismo.



«Il referendum senza quorum è sempre stato un punto molto caro al sottosegretario Fraccaro», ricorda il sindaco Mariano Gennari, «un tassello ulteriore verso la democrazia diretta. Tramite il percorso partecipativo intrapreso a Cattolica, avremo quanto prima la possibilità di mettere in atto questo strumento su temi importanti per la nostra comunità».



La conferenza è stata anche occasione per illustrare anche altre iniziative partecipative che si stanno attuando sul territorio. Tra queste: il Progetto di amministrazione condivisa e partecipata con i comitati di quartiere “Amministriamoci” di ha parlato l’assessore alle politiche sociali Patrizia Pesci; il progetto partecipativo “Rigener-Arte” per la rivalutazione urbanistica attraverso la street-art presentato dall’Assessore alla Cultura Valeria Antonioli; i progetti di collaborazione con i comitati cittadini per le attività economiche per i quali è intervenuta l’assessore al turismo ed attività economiche Nicoletta Olivieri. Inoltre l’assessore ai lavori pubblici Fausto Battistel, approfittando della presenza del sottosegretario, ha illustrato la concreta attuazione del Decreto crescita, ovvero la norma Fraccaro, che ha permesso diversi interventi in tema di riqualificazione energetica. I dettagli del percorso partecipativo “Regina senza quorum” sono stato illustrati da Silvia Pozzoli, Presidente del Consiglio comunale di Cattolica. Un momento in cui sperimentare pratiche, strumenti e modalità utili a diffondere la cultura della partecipazione allargata. A conclusione dell'intero percorso, il procedimento amministrativo porterà alla modifica dello statuto dell’Ente con l'approvazione di un nuovo regolamento per l'istituzione del “Referendun senza quorum” da parte del Consiglio comunale.



Sul percorso in atto sono arrivati i complimenti di Fraccaro che lo ha definito un atto rivoluzionario. «Siete davvero coraggiosi ad aver intrapreso questo cammino, proseguite su questa strada. Mi fa particolarmente piacere che stiate per introdurre il referendum senza quorum, poiché rappresenta un percorso realmente democratico che avvicina i cittadini alla cosa pubblica. Il Comune è l’Ente istituzionale più prossimo e vicino al cittadino. Sono convinto che se dobbiamo ripartire come Paese, è necessario farlo dal basso. È la partecipazione che può dare stabilità ad uno Stato”. E sulla norma che porta il suo nome ha aggiunto che “se si fanno arrivare i contributi ai sindaci li impiegheranno per quegli interventi necessari. Abbiamo concesso ai Comuni piccole somme, confidando in loro, poiché conoscono i bisogni del proprio territorio».

Sottolinea Spadoni: «Il sottosegretario Fraccaro parlava di coraggio, io aggiungerei anche coerenza nel perseguire questo percorso rispetto all’abolizione del quorum. Una Amministrazione si distingue anche dalla coerenza nel portare avanti le proprie idee. Ed infine, ribadisco che la vicinanza con l’Ente locale è fondamentale, per questo ho apprezzato il colloquio avuto con il sindaco su temi locali. Infine, a nome delle Istituzioni, volevo sottolineare la solidarietà al Sindaco Gennari che si è ritrovato le gomme dell’auto tagliate. Che sia opera di un delinquente o di una bravata, spero si faccia chiarezza quanto prima poiché si tratta comunque di un vero e proprio reato».