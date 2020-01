Un disegno per la Fiera di San Gregorio: ecco gli studenti vincitori

Attualità

Morciano

| 14:19 - 23 Gennaio 2020

Fiera di San Gregorio a Morciano.

Sono quasi 200 i disegni realizzati dagli studenti delle scuole di Morciano di Romagna nell'ambito del concorso dedicato alla prossima edizione della Fiera di San Gregorio. L'amministrazione comunale aveva chiesto ai giovani studenti di realizzare un elaborato artistico accompagnato da un motto, in grado di rappresentare nel loro insieme l'immaginario tradizionalmente legato alla Fiera millenaria. Dopo un'attenta e difficile selezione, la giuria del premio - composta da Patrizia Grana (ass. Giardino delle idee), dalla dirigente dell'istituto comprensivo 'Valle Del Conca' Patrizia Pincini e dal professoressa Daniela Zappelli dell'istituto superiore Gobetti De Gasperi - ha individuato i vincitori delle tre categorie, riservate rispettivamente a scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. Si tratta, nell'ordine, di Melissa Villa (V^C scuola primaria 'Lunedei'), Stella Torre (III^B scuola secondaria di 1° grado 'Broccoli') e di Federico Cavalli (I^L istituto superiore 'Gobetti - De Gasperi). I tre vincitori saranno premiati con dei buoni spendibili in libri e materiale scolastico in occasione della cerimonia di apertura della Fiera di San Gregorio, in programma il 7 marzo prossimo nell'auditorium della Fiera. La Giuria del premio ha inoltre individuato il disegno che sarà utilizzato come tema della grafica ufficiale dell'evento in programma fino al 15 marzo. La scelta, in questo caso, è ricaduta sull'elaborato di Stella Torre: l'opera raffigura una giostra di cavalli, chiaro rimando al luna park da sempre un punto di riferimento all'interno di San Gregorio. Tutti i disegni, grazie alla collaborazione dell'associazione 'Il giardino delle idee', saranno esposti durante i giorni di svolgimenti della manifestazione nella Fiera di via XXV Luglio.