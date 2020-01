Attualità

Rimini

| 13:23 - 23 Gennaio 2020

Il Comune di Rimini comunica che in considerazione che la domenica ecologica prevista del 26 gennaio 2020 cadrebbe in concomitanza con le Elezioni Regionali, per favorire lo spostamento dei cittadini verso i luoghi adibiti a seggio elettorale si è reso necessario posticipare l'effettuazione della domenica ecologica del 26 gennaio 2020 a Domenica 9 febbraio nelle medesime modalità previste.