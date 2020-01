A Coriano apre un centro di ascolto psicologico per i genitori

Attualità

Beatrice Boschetti, assessore del Comune di Coriano.

Partirà il prossimo 30 gennaio il primo centro di ascolto psicologico rivolto ai genitori dei bambini residenti nel comune di Coriano. Il centro è attivo il giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00 presso la sede dei laboratori Pinocchio, via Puglie 49 ed è condotto da uno psicologo specializzato nel sostegno alla genitorialità. Grazie alla collaborazione del centro per le famiglie distrettuale, dell'associazione arcipelago ragazzi che gestisce i laboratori Pinocchio e dell'amministrazione comunale che ha fortemente voluto questo punto di ascolto sul territorio, oggi le famiglie avranno a disposizione un esperto a cui chiedere consigli e un supporto qualificato per gestire i piccoli e grandi problemi che si troveranno ad affrontare nella crescita dei figli.



Beatrice Boschetti (assessore del Comune di Coriano): "Questo servizio va nella direzione della prevenzione delle criticità e nella valorizzazione delle potenzialità dei genitori e del contesto in cui vivono. Intervenire nella fase critica è più costoso e spesso non porta risultati positivi. Prevenire, fornendo gli strumenti di cui un genitore può aver bisogno in un determinato momento consente di non sedimentare il disagio, ma di superarlo, magari con semplici strategie educative. È il risultato di un lavoro di rete tra le realtà pubbliche e private del territorio, che lavorando insieme e ottimizzando le risorse a disposizione hanno permesso di dare avvio ad un servizio di grande utilità per i cittadini".