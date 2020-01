San Clemente, le iniziative per la "Giornata della Memoria"

Attualità

| 12:04 - 23 Gennaio 2020

Venerdì 24 gennaio (ore 9) e lunedì 3 febbraio (ore 10.45), nella ricorrenza della Giornata della Memoria, gli alunni delle classi quinte della Scuola Elementare di Sant’Andrea in Casale parteciperanno agli incontri-lettura organizzati dalla Biblioteca “Giuseppe Tasini” di San Clemente per ascoltare, dalla voce di appassionate narratrici (Franca Bordoni e Sara Serafini), la storia di Anett quale protagonista dell’albo illustrato “La città che sussurrò”. Scritto da Jennifer Elvgren (illustratore Fabio Santomauro), l’albo ha vinto il Premio Andersen nel 2015 come miglior libro per la fascia d’età 6/9 anni.



Ispirato ad una vicenda realmente accaduta, racconta appunto di Anett che scopre che nello scantinato della sua casa si nasconde una famiglia di ebrei. Anche se scendere le scale buie dello scantinato le fa un po' paura, è lei a portar loro da mangiare oltre a tutte le cose di cui hanno bisogno. Così conosce Carl, un bambino come lei, con cui farà molto presto amicizia.



Gli incontri-lettura si svolgeranno alla Sala Anna Frank, ex Scuole Medie di San Clemente, in Via Cavour 3/a. Per informazioni, 0541.862446.





Martedì 28 gennaio, ore 11, al Teatro Giustiniano Villa di Sant’Andrea in Casale, ancora nella ricorrenza della Giornata della Memoria, appuntamento con lo spettacolo “EE1, Europeana Express - Memorie e musiche dal Novecento N.1”, dedicato ai ragazzi delle classi seconde e terze della Scuola Media di Sant’Andrea. Lo spettacolo arriva in scena grazie al contributo diretto del Comune di San Clemente.







“EE1, Europeana Express - Memorie e musiche dal Novecento N.1” è una produzione di e con Alessandro de Lisi; con Delilah Gutman (voce e pianoforte) e i Ben Ardut; Ivan Barbari (fisarmonica), Filippo Dionigi (clarinetti), Franco Tassani (trombone ed eufonio). Arrangiamenti e sound design a cura di Delilah Gutman e Federico Tassani.