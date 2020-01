Una maratona in nome di Fellini a Rimini in primavera

Sport

Rimini

| 11:54 - 23 Gennaio 2020

Il sindaco Gnassi e l'assessore Brasini pronti per la maratona.

La maratona corre sulle strade del Maestro. Manca poco meno di due mesi alla settima edizione della Rimini Marathon in programma il 21 e 22 marzo, e che nell’anno del centenario della nascita di Federico Fellini sarà contraddistinta da tanti spunti “felliniani”. A partire dal nome stesso della maratona, che per questa speciale edizione è stata ribattezzata “Amarcor Rimini Marathon” e dal manifesto, che mette in primo piano l’inconfondibile profilo di Fellini, rivisitato dal pittore riminese Gianni Caselli.



“AMARCOR, oltre a richiamare evidentemente uno tra i più celebri film di Fellini, può anche essere letto come la sintesi di più parole, a riprova della meraviglia del nostro dialetto – spiegano gli organizzatori – ‘amar’, ‘mar’ (mare) e ‘cor’, che può essere interpretato cuore o correre. In una parola c’è l’essenza della Rimini Marathon: passione, legame con la propria terra, amore per la corsa”.



“Fellini diceva 'tutto si immagina’, diventato il fil rouge di quest’anno del Centenario – sottolinea l’assessore allo Sport del Comune di Rimini Gian Luca Brasini – Sette anni fa un gruppo di appassionati della corsa e amanti di Rimini ha immaginato di mettere in piedi la prima maratona cittadina e l’ha trasformato in una bellissima realtà. Oggi la Rimini Marathon è un appuntamento immancabile del nostro calendario sportivo e dunque non poteva non partecipare alla festa di compleanno per Federico Fellini, un ‘compleanno lungo un anno’ contrassegnato da tanti eventi e iniziative che spaziano dalla musica, all’arte, passando anche per lo sport”.



Il percorso della maratona quindi toccherà lo scorcio della città più “felliniano’, il Borgo San Giuliano, ma sono tanti i riferimenti al Maestro che arricchiranno questa settima edizione: “Con tutta probabilità la maratona sarà aperta da ‘scureza’, celebre personaggio di Amarcord – svelano gli organizzatori - a bordo della sua motocicletta. Inoltre nei punti ristoro lungo il percorso saranno presenti alcuni personaggi che Fellini ha trasformato in icone, a partire dalla ‘tabaccaia’ e molti altri”.



Per quanto riguarda i più piccoli, grazie all’appoggio dell’Amministrazione Comunale e dell’Ufficio scolastico provinciale, è stato istituito nelle scuole primarie un concorso di disegno legato al tema Federico Fellini, che vedrà premiati i lavori più significativi da giurata d’eccezione come la nipote del maestro Francesca Fabbri Fellini che si ringrazia per aver avallato il progetto Rimini Marathon in ricordo del nostro illustre concittadino.