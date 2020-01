Rimini, pochi giorni alle elezioni regionali, ecco le modalità di voto

Attualità

Rimini

| 11:26 - 23 Gennaio 2020

I seggi sono aperti dalle ore 7 alle ore 23 di Domenica 26 Gennaio 2020.



Ci sarà un'unica scheda sulla quale esprimere sia il voto per la candidata o il candidato Presidente, sia il voto per le liste concorrenti.



Il voto si esprime tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta e un segno sul nome del candidato o candidata a Presidente.



Se si esprime solo il voto a una lista (tracciando un solo segno sul simbolo della lista prescelta), questo si estende automanticamente anche alla candidata o candidato Presidente collegati.



Se si esprime solo il voto a una candidata a candidato a Presidente (tracciando un solo segno sul nome del candidato o candidata a Presidente), questo non si estende a nessuna lista.



Si può esprimere il voto a una candidata o candidato Presidente e a una lista non collegata così detto "voto disgiunto" (tracciando un segno sul simbolo della lista prescelta e un segno sul nome del candidato o candidata a Presidente che non è collegato a quella lista)



Si possono esprimere uno o due voti di preferenza per i candidati della lista votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.