"Otto donne e un mistero", cast stellare per lo spettacolo sold out a Riccione

| 10:32 - 23 Gennaio 2020

Il cast in scena a Riccione.

Giovedì 23 gennaio alle ore 21:00 andrà in scena Otto donne e un mistero, la commedia thriller tutta al femminile di Robert Thomas. A interpretare le otto donne coinvolte in un misterioso omicidio è un cast d’eccellenza, che vede protagoniste stelle del cinema e del teatro come Anna Galiena, Debora Caprioglio, Caterina Murino e Paola Gassman.

La pièce è ambientata nel periodo natalizio, con la neve e i regali sotto l’albero, le luci e le note festose che hanno invaso le stanze e un profumo di donna che aleggia su tutto. Di quale tra le otto donne che sfarfalleggiano in casa? Forse di quella che ha pugnalato Marcel, tagliato i fili del telefono, trasformato una bella dimora in una prigione di paura. Robert Thomas costruisce una commedia-thriller dagli ingranaggi perfetti e, con la maestria dei grandi scrittori, dosa comicità, atmosfere noir e sarcasmo tipicamente francese. Tutto ruota attorno alla figura madre: la donna. Ne sceglie otto, le più diverse, personificazioni distinte della stessa identità-matrice. Otto personaggi dirompenti, interpretati da grandi attrici capaci di dare un volto e un’anima ad ambizioni contrastanti, visioni perverse, istinti arcaici e animaleschi. Nessuna complicità, un solo famelico obiettivo: la sopravvivenza.